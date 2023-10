Niente Milan, ci prova l’Inter: arrivano conferme

In estate il Diavolo non era riuscito a condurre in porto la trattativa per portarlo a Milanello: adesso i nerazzurri fanno un tentavivo

Davvero difficile l’impresa di prevedere gli sviluppi del calciomercato, dove ormai le cose scontate sono sempre di meno. Sono sempre di più le trattative che sfumano per dei dettagli di qualsiasi tipo, dalle richieste degli entourage dei calciatori ai mancati accordi fra club.

Una di queste trattative saltate all’ultimo minuto è capitata anche al Milan nelle ultime ore delle sessione estiva di mercato. I rossoneri erano alla ricerca del centravanti che svolgesse la figura di vice Giroud ed erano ormai sempre più vicini ad arrivare a Mehdi Taremi, prolifico centravanti del Porto, ma poi il tutto si è risolto in un nulla di fatto. Il Diavolo a quel punto ha virato su Luka Jovic della Fiorentina, che ha firmato nel giro di poco tempo.

Taremi era uno dei grandi obiettivo per l’attacco perché garantiva grande esperienza internazionale e un gran feeling con il gol, come dimostrano le 19 reti messe a segno nella scorsa stagione fra campionato e coppe. Il Milan si è però dovuto rassegnare e al momento sta impiegando soprattutto Noah Okafor da attaccante riserva, con risultati discreti, ma nel frattempo su Taremi è tornata di nuovo l’Inter.

L’Inter torna su Taremi: richieste alte

Nei giorni scorsi è stato spiegato che il club nerazzurro sta pensando a un rinforzo per l’attacco dopo l’infortunio occorso a Marko Arnautovic, che dovrà stare lontano dai campi per qualche mese, e il centravanti del Porto è tornato di moda.

La conferma è arrivata anche dalla Spagna con Sport che spiega che il futuro del classe ’92 potrebbe essere in Italia. Taremi piaceva già all’Inter prima che la scelta ricadesse su Arnautovic, ma a questo punto il Biscione sta pensando di riprovarci, visto che ora l’attacco dei nerazzurri è in emergenza. C’è infatti il solo Alexis Sanchez a dare il cambio a Lautaro Martinez e a Marcus Thuram.

Il problema in questa operazione è però sempre il solito e risiede nelle altissime richieste del Porto, che nonostante la scandenza del contratto dell’attaccante nel prossimo giugno, non abbassa le proprie pretese. Secondo quanto riferito dagli spagnoli, infatti, per privarsi del cartellino del centravanti i Dragoes chiedono una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro, davvero tanti per un ultratrentenne.