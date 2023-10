Calciomercato Milan, bomba in diretta: “Arriva Taremi”

Il noto giornalista ha parlato del futuro mercato del Milan facendo un focus sull’attaccante. Taremi è ancora un obiettivo. Le sue dichiarazioni

Il Milan ha bisogno di un attaccante forte e che possa prendere il posto di uno stremato e ormai 37enne Olivier Giroud. Questo avvio di stagione sta dimostrando proprio questo. Il francese ha ancora dei colpi in canna da sparare, certamente, ma è indubbio che non può più permettersi di giocare ogni partita o di essere continuo nei 90 minuti. Attualmente, Stefano Pioli sta utilizzando Noah Okafor come vice Giroud, e lo svizzero si sta comportando bene. Ha già segnato due reti. Ma non è una prima punta pura, ciò che servirebbe al Milan per un ruolo da titolare.

Intanto, si aspetta anche il ritorno in condizione di Luka Jovic, l’acquisto a zero del mercato estivo per l’attacco. Il serbo è una valida alternativa, ma ha perso diversi colpi negli ultimi anni e se vorrà un posto in primo piano dovrà meritarselo con l’impegno e le dimostrazioni sul campo. Il Milan dovrà comunque per forza di cose fare un nuovo acquisto nel 2024 per il suo attacco. E il primo nome sembra esser rimasto lo stesso di agosto, poi sfumato inesorabilmente l’ultimo giorno di mercato. Parliamo di Mehdi Taremi, il centravanti del Porto che è stato ad un passo dal Diavolo.

Come sappiamo, la trattativa è saltata a causa di alcune richieste degli agenti sopraggiunte all’ultimo. Per questo si è optato sul colpo a zero Jovic. Ma pare tutto rimandato all’estate. Lo riferisce Carlo Pellegatti.

Pellegatti non ha dubbi su Taremi, poi rivela il suo rimpianto

Intervenuto durante la trasmissione su Twitch di Tv Play, Carlo Pellegatti ha fatto un focus sul mercato del Milan per quanto concerne l’attaccante. Il giornalista di fede rossonera è convinto che il colpo Taremi sarà effettuato a giugno, quando anche il calciatore avrà ottenuto il passaporto europeo: “Il nome di Taremi per giugno è sempre caldo. Io speravo potesse arrivare a gennaio ma non accadrà. Lui dovrà prendere il passaporto portoghese dopo cinque anni che è al Porto. Così diventerà un calciatore interessante anche dal punto di vista burocratico. Il Milan rimane interessato a Taremi, ma lo prenderà da comunitario a giugno”.

Una rivelazione importante di Carlo Pellegatti, che non ha nascosto un certo rammarico per un altro attaccante che sarebbe potuto arrivare al Milan ad agosto. Chi? Romelu Lukaku, accostato ai rossoneri con insistenza nel corso dei mesi del mercato estivo. Le sue parole in merito: “Thuram all’Inter sta dimostrando il suo valore. Tenendo conto età e sostenibilità dell’operazione, il mio rimpianto rimane Romelu Lukaku. Un po’ come Icardi. 12 milioni a lui non si danno, come non se ne danno 8 milioni al belga. Sono rimpianti tecnici, ma non assoluti”.