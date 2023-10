“Leao uno dei più forti della storia del Milan”, Viviano sbotta: “Ma cosa stai dicendo?” (VIDEO)

Leao oggetto di discussione durante la trasmissione TV Play su Twitch: c’è chi pensa che sia già tra i top della storia rossonera.

Le qualità e il talento di Rafael Leao non si discutono, anche se non è ancora chiaro se diventerà un top player a tutti gli effetti. Come sottolineato più volte anche da Stefano Pioli, al portoghese manca ancora uno step per essere un campione autentico.

Il numero 10 del Milan ha doti che gli permettono di essere decisivo in qualsiasi momento. Con la sua velocità e la sua forza fisica può fare male a tutte le difese, però deve essere più lucido e preciso nelle scelte che compie negli ultimi 20 metri. Inoltre, deve avere una mentalità più “cattiva” ed essere maggiormente costante nel rendimento. Ha il potenziale per essere tra i migliori al mondo, deve solo lavorare su alcuni dettagli importanti.

Milan, quanto vale Rafa Leao?

Anche se Leao ha fatto vedere tante buone cose da quando è al Milan, c’è chi non è convinto del suo valore. Ad esempio, in questi giorni in molti hanno sentito le considerazioni di Antonio Cassano, che continua a ritenerlo un giocatore ancora poco decisivo e molto limitato nelle giocate.

Poi c’è chi lo ritiene già un top assoluto. Questo è il caso di Damiano Coccia, noto come Er Faina, che a TV Play su Twitch si è sbilanciato molto: “Credo che sia uno dei giocatori più forti nella storia del Milan“.

Emiliano Viviano, presente tra gli ospiti, ha reagito con un “Eh?”, poi si è tolto le cuffie e si è alzato dalla sedia. Successivamente ha detto “Il Milan ha avuto 40 Palloni d’Oro! Me ne devo andare via. Hai detto una delle più grandi cazzate da quando ti sento sui social. Baresi, Maldini, Shevchenko, Gullit, Van Basten, Kakà, Ronaldinho, Seedorf, Pirlo, Nesta… Vado avanti? Ma che cazzo dici? Leao non è neppure nella top 20. Anche io sono uno dei più forti della Serie A, sono 120esimo…“.

Successivamente anche Mario Balotelli, altro ospite presente, è intervenuto facendo un invito agli ascoltatori: “Andate sul primo post di Damiano e commentate ‘non capisci un cazzo’“.

Sicuramente è esagerato oggi includere Leao tra i giocatori migliori della storia del Milan. Magari in futuro si potrà dare un giudizio più completo. Ora Rafa è assolutamente un talento con delle qualità importanti e che deve fare uno step decisivo per diventare veramente un top player. Vedremo se ci riuscirà.