Milan, doppio colpo in attacco: arriva la prima firma

Il Milan è pronto a blindare il suo attaccante con un nuovo contratto. Arriverà anche un altro bomber: ecco le scelte del club rossonero. Il punto della situazione

Dopo il pareggio a reti bianche contro il Borussia Dortmund si è tornati prepotentemente a parlare dell’attacco del Milan. In estate un co-titolare di Olivier Giroud, alla fine, non è arrivato.

E’ stato preso Luka Jovic, proprio l’ultimo giorno, ma non è ancora riuscito a dare il suo contributo. Ci sta provando Noah Okafor, a dare una mano, ma è evidente che abbia caratteristiche differenti rispetto alla classica punta che il Milan ha cercato sul mercato. L’inizio di stagione dello svizzero è comunque buono, con due gol, contro Cagliari e Lazio, ma sarebbe servito ben altro e in Germania se ne sono accorti tutti.

E’ chiaro che sarebbe dovuto cambiare il ruolo di Olivier Giroud, oggi imprescindibile per gli schemi di Stefano Pioli. Il prossimo anno invece? Il francese – come conferma La Gazzetta dello Sport – potrebbe rimanere ancora una altra stagione al Milan. Il Diavolo è infatti pronto a proporgli il rinnovo di contratto di un anno. Il giocatore, d’altronde, è integro fisicamente e in questi primi mesi sta dimostrando di poter dare ancora tanto al Milan, ma serve gestirlo meglio. Serve un attaccante titolare.

Milan, è caccia al bomber: non solo Giroud

Appare evidente, dunque, che il Milan nella prossima stagione dovrà affidarsi ad un nuovo attaccante, già pronto, che possa garantire un numero importanti di gol.

Dovrà cambiare il ruolo di Olivier Giroud, con l’acquisto di un titolarissimo. La Gazzetta dello Sport rilancia il nuovo di Taremi, che in estate è stato ad un passo dal Milan. Chissà, adesso, che il Diavolo non decida di provarci già durante il calciomercato invernale, con un’offerta da 6-7 milioni di euro al Porto, ma è più facile che arrivi in estate a parametro zero.

Sullo sfondo, inoltre, resta il nome del canadese Jonathan David, uno dei profili preferiti della dirigenza rossonera, Moncada e Furlani. Il suo contratto con il Lille andrà in scadenza nel 2025 e in estate sarà certamente il momento in cui lascerà la Francia e la Ligue 1. Nonostante gli ottimi rapporti tra i due club serve chiaramente un’offerta importante da circa 40 milioni di euro.