Milan, inizio no per Chukwueze: tifosi divisi, ora l’occasione più importante

L’inizio di Samuel Chukwueze è sotto le aspettative. Pesa tanto il gol sbagliato contro il Borussia Dortmund, domani toccherà ancora a lui

Ci si aspettava un inizio di stagione completamente diverso da parte di Samuel Chukwueze. L’esterno nigeriano è stato uno dei grandi investimenti dell’estate da parte del Milan, che ha sborsato ben 20 milioni di euro più 8 milioni possibili di bonus per strapparlo al Villarreal, che appariva poco propenso a cederlo.

L’accoglienza e l’abbraccio caloroso dei tifosi, al momento del suo arrivo e delle visite mediche se lo ricordano davvero tutti. Nessun calciatore, arrivato nel corso dell’estate, ha ricevuto un trattamento del genere.

E’ evidente che le aspettative attorno a Chukwueze fossero davvero altissime. Fino a questo momento, però, l’ex Villarreal ha fatto ben poco per mettersi in mostra in maniera positiva e c’è così chi inizia a nutrire i primi dubbi sull’investimento fatto. L’errore a Dortmund è stato clamoroso e in molti non lo hanno perdonato. Ci ha pensato Yacine Adli, sui social, a rincuorare il compagno. L’avvio di stagione, come detto, non è stato positivo: di fatto, ad oggi, è una riserva di Christian Pulisic.

Milan, Chukwueze è una riserva: inizia la risalita

Stefano Pioli non ha cambiato idea sull’americano, schierato fin dal primo minuto della prima partita. E’ stato così l’ex Chelsea a giocare quasi tutte le sfide di cartello. Chukwueze, titolare contro il Newcastle e il Cagliari, ha però fatto ben poco per far cambiare idea al tecnico di Parma.

Il nigeriano, nelle altre partite (a parte quella di Verona) è sempre subentrato. Ci ha messo tanto impegno, ha provato a saltare l’uomo ma spesso senza successo. Contro i sardi non ha fatto male, ma l’imprecisione sotto porta, mostrata a Dortmund, rimane una costante. In questo inizio di stagione, Chukwueze ha collezionato otto presenze tra Serie A e Champions League, con 245 minuti giocati. Partite in cui non ha lasciato il segno.

Domani avrà un’altra occasione per rifarsi e per far ricredere chi adesso è scettico nei suoi confronti. Sui social infatti c’è già chi si lamenta del suo rendimento, così come c’è chi se la prende con l’allenatore per la gestione. Una cosa è certa: a Chukwueze, che viene dalla provincia di Villarreal, ha bisogno di tempo e le sue qualità non sono in discussione. Domani contro il Genoa avrà la sua occasione più importante per invertire la rotta e allontanare il fantasma De Ketelaere. Ad oggi il confronto con Pulisic è fin impietoso: per l’ex Chelsea nove presenze, con 627 minuti disputati, tre gol e un assist. Serve, dunque, una scossa per non fa rimpiangere Junior Messias e Alexis Saelemaekers.