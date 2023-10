“Calabria è un grosso problema”, clamoroso in diretta

Critiche forti al Milan e alla sua rosa durante la trasmissione in diretta. Secondo il tifoso, il Diavolo ha dei difetti importanti che lo condizionano

Il pareggio del Milan in casa del Borussia Dortmund sta facendo molto discutere. Non ci si aspettava un altro 0-0 dai rossoneri in Champions League, dopo quello rimediato contro il Newcastle alla prima giornata. La verità è che tutti, anche i non tifosi, credevano che il Diavolo fosse andato in Germania esclusivamente per vincere e portarsi a casa i tre punti. La prestazione non ha deluso, soprattutto quella messa in campo nel secondo tempo. Ma è inevitabile che non esser riusciti a trovare anche solo un gol ha creato stupore negativo.

Se il Milan vorrà andare avanti nella competizione dovrà per forza di cose essere più cinico e più efficace. Già a partire dalla prossima contro il Paris Saint Germain, nonostante sia una gara altamente complicata. Dalla partita di ieri, però, sono venute fuori ulteriori critiche alla squadra di Stefano Pioli e in primis alla condizione della sua rosa, ritenuta un gruppo forte sì, ma con delle forti mancanze tecniche. In particolare, ha stupito il pensiero di un tifoso rossonero intervenuto durante la trasmissione Tv Play. Focus su Davide Calabria e Olivier Giroud.

Milan, rosa insufficiente?

Enrico Silvestrin è un noto tifoso rossonero, spesso chiamato da opinionista nella trasmissione Twitch di Tv Play. Questo è stato interrogato dopo il pareggio del Milan contro il Borussia, e non ha nascosto il suo pensiero principale, ovvero che Davide Calabria non è adatto a questa squadra, quantomeno non da titolare. “Il problema è che l’anno scorso non potevano essere sostituiti tutti, quindi Calabria è rimasto ma è un problema allo stato attuale delle cose”.

Ma non solo Calabria. Secondo Silvestrin sono due principalmente i buchi nelle formazione titolare di Stefano Pioli: “Il centrocampista centrale ed il centravanti sono i problemi del Milan. Mi piace Musah così come sono felicissimo del reintegro di Adli. Lui è sempre stato un uomo squadra, non ha mai sollevato una polemica ed ha lavorato anche quando in disparte. Gli voglio tanto bene, più di quanto ne voglia a Sandro Tonali. Ha fatto una gran bella partita, e il problema non è lui”.

E a proposito del problema in avanti, nel ruolo di punta centrale, Silvestrin si è così espresso: “Okafor se lo mangia Giroud in questo momento. Il francese va bene se lanci lungo, ma il Milan deve costruire dal basso perché ha i calciatori per poterlo fare”.