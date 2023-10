Pioli cambia mezzo Milan: a Genova riecco Adli

E’ già vigilia per il Milan di Stefano Pioli, che domani con un solo allenamento nelle gambe sarà chiamato a giocare contro il Genoa di Alberto Gilardino. Il Diavolo cambia pelle

Il Milan non è ancora tornato in campo dopo la sfida in Champions League contro il Borussia Dortmund, ma c’è già da pensare alla trasferta di Genova.

Il Diavolo è tornato a Milano solamente nella giornata di ieri e oggi farà il suo unico allenamento per provare a preparare nel miglior dei modi la partita contro il Grifone. Sarà complicato riuscirci come si deve, ma non ci sono alternative. Stefano Pioli, inevitabilmente, dovrà affidarsi a forze fresche, che hanno riposato contro i tedeschi.

Riposerà certamente, ad esempio, Olivier Giroud, che non avrà avuto tempo per recuperare le forze perdute. Inevitabile, inoltre, il rilancio di Yacine Adli, tenuto fuori per circa un’ora. Il francese è entrato bene ed è pronto a guidare il centrocampo.

Sarà lui il playmaker della squadra, con due tra Reijnders, Musah e Pobega. Se l’olandese e l’americano dovesse dare garanzie fisiche, saranno loro a partire dal primo minuto con l’ex Bordeaux. Pioli dovrà così essere bravo a gestire le forze, per evitare nuovi infortuni. La coperta soprattutto a centrocampo, però, resta corta ed è impossibile cambiare totalmente.

Pioli è sicuramente meno preoccupato per la sua difesa, con Thiaw e Tomori pronti a giocare al centro, dopo la grande prestazione di Dortmund. Sulla destra si rivede Alessandro Florenzi, al posto di Davide Calabria, con Theo Hernandez sulla sinistra. Tra i pali, chiaramente, Mike Maignan. Va detto, inoltre, che c’è anche la possibilità di rivedere Simon Kjaer, che può far riposare uno dei due centrali.

Milan, riecco Okafor: cambia anche l’attacco

Stefano Pioli sarà costretto a cambiare anche in attacco. Impossibile la presenza di Olivier Giroud, che si accomoderà in panchina, al pari, verosimilmente di Christian Pulisic.

Del tridente di Dortmund, l’unico superstite sarà Rafa Leao, che dovrebbe completare il reparto offensivo con Noah Okafor, in vantaggio su Luka Jovic, e Samuel Chukwueze. Il nigeriano è chiamato a riscattare la prova incolore di Dortmund, iniziando a mostrare le proprie qualità. L’ex Villarreal è sicuramente il calciatore che sta più deludendo le attese di questa estate