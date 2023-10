José Mourinho, caos Roma: è davvero a rischio esonero? Le ultime

José Mourinho è seriamente a rischio esonero. Secondo le ultime indiscrezioni il tecnico della Roma sarebbe ad un passo dall’addio.

La Roma è sicuramente la squadra, tra le big della Serie A, ad aver cominciato col passo peggiore delle altre. I giallorossi, nonostante gli acquisti ‘top’ di calciatori come Lukaku o Paredes, stanno avendo parecchie difficoltà in campionato.

In particolare pesa la sconfitta della scorsa settimana sul campo del Genoa, nel turno infrasettimanale. La formazione di Gilardino, che stasera sfiderà il Milan, ha imposto un 4-1 pauroso alla squadra di José Mourinho. Il punto più basso dell’avventura dello Special One in Italia.

Proprio in tal senso, sarebbe arrivato un ultimatum da parte della proprietà statunitense che guida la Roma. Mourinho ha le ore contate: se dovesse perdere (o comunque deludere) anche domani a Cagliari, il presidente Dan Friedkin sarebbe pronto a licenziarlo su due piedi. Questa è la clamorosa indiscrezione lanciata da Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport.

Secondo tale parere, il club sarebbe su tutte le furie per lo scarso rendimento della Roma e la colpa principale è stata imputata a Mourinho, che percepisce uno stipendio molto importante ma non riesce a far giocare i giallorossi a livello delle altre big italiane. Friedkin avrebbe voluto cacciare Mou subito dopo il k.o. di Genova, ma è stato Tiago Pinto a convincere il patron americano a ripensarci.

Mou a serio rischio, dalla Germania arriva il sostituto

Dunque la sfida di Cagliari, contro l’ex romanista Claudio Ranieri, diventerebbe una sorta di ultimatum per Mourinho, che a questo punto rischia il suo quinto esonero in carriera.

Sempre il CorSport avrebbe già scovato il nome del possibile sostituto sulla panchina della Roma. Friedkin ha individuato nel tedesco Hansi Flick un allenatore ideale per proseguire il progetto giallorosso e risollevare lo spirito della squadra capitolina. Si tratta dell’ex allenatore di Bayern Monaco e Nazionale tedesca, il quale nella stagione 2019-2020 è riuscito a vincere tutto alla guida dei bavaresi.

Pochi minuti fa, la Roma, tramite una nota all’ANSA, ha definito questa indiscrezione come “Fake News“, smentendo quindi totalmente l’idea del possibile esonero di Mourinho e di un contatto con Flick. La società giallorossa ha piena fiducia nell’operato di José, che ha ancora un altro anno di contratto e, in un’intervista di oggi, ha spiegato che ben presto lavorerà in Arabia Saudita. Tutto fa pensare quindi ad un addio a fine stagione alla naturale scadenza dell’accordo.