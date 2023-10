Convocato anche dal nuovo Ct: ancora una gioia per il rossonero

Il difensore dei rossoneri è presenta nella prima lista del nuovo commissario tecnico: dopo l’Under 21 ora va in Nazionale maggiore

Sabato sera il Milan affronterà il Genoa a Marassi per l’ottava giornata di Serie A con l’obiettivo di rimanere in testa alla classifica alla pausa, perché poi il campionato si fermerà per la sosta delle Nazionali.

In queste due settimane infatti i club si fermano per lasciare spazio ai match internazionali. Si proseguiranno le qualificazioni agli Europei 2024, mentre in Sud America vanno in scena le sfide per la qualificazioni ai prossimi Mondiali. Il Milan quindi punta ad arrivare alla sosta nel migliore dei modi, ovvero con una vittoria che lascerà sensazioni positive nei prossimi giorni. Stefano Pioli continuerà a lavorare con il gruppo sulla tattica, o almeno con quella parte che non sarà impegnata in nazionale.

Saranno infatti tanti, come al solito, i rossoneri che partiranno con le rispettive nazionali per i vari impegni. Nella pausa precedente erano stati ben 15 i giocatori del Diavolo che avevano lasciato Milanello per rispondere alla chiamata dei propri commissari tecnici, e questa volta c’è già un nome che è stato inserito nella prima lista della propria selezione. Si tratta di Malick Thiaw, ma per lui è un passo in avanti.

Thiaw nella prima lista di Nagelsmann

Un mese fa infatti l’ex Schalke era stato chiamato dalla Germania Under 21, mentre in questa occasione è arrivata la chiamata con la Nazionale maggiore dei tedeschi, con il nuovo ct della Mannshaft, Julian Nagelmann, che lo ha inserito nella prima lista.

Il nuovo commissario tecnico della Germania, che ha da poco preso il posto di Hansi Flick ha messo anche il difensore del Milan nella prima lista per le due amichevoli in programma negli USA contro Stati Uniti e Messico. Il classe 2001 è l’unico calciatore della Serie A presente in lista. Thiaw ritroverà come compagni molti suoi avversari di mercoledì scorso del Borussia Dortmund. Ecco qui di seguito la lista:

PORTIERI: Baumann, ter Stegen, Trapp;

DIFENSORI: Gosens, Hummels, Raum, Rudiger, Sule, Tah, Thiaw.

CENTROCAMPISTI: Andrich, Brandt, Fuhrich, Goretzka, Gross, Gundogann, Hofmann, Kimmich, Musiala, Sané, Wirtz.

ATTACCANTI: Behrens, Füllkrug, Havertz, Müller.