Dove vedere Genoa-Milan, Dazn o Sky: streaming e diretta tv

Genoa-Milan si affrontano nell’8.a giornata di Serie A. Tutte le indicazioni su dove vedere la partita in streaming e in diretta tv, sabato 7 ottobre dalle 20.45

Archiviato, non senza rimpianti, lo 0-0 di Dortmund contro il Borussia, il Milan affronta il Genoa a Marassi nell’ultimo match di Serie A prima della pausa per le Nazionali di ottobre.

Obiettivo tre punti per i rossoneri che, con una vittoria, hanno la certezza di restare in vetta alla classifica. Contro i rossoblu dell’ex Gilardino, Pioli vara un robusto turnover, stravolgendo l’intero tridente di attacco. Da Leao-Giroud-Pulisic, si passa a Okafor (al posto di Rafa), Chukwueze a destra e Luka Jovic, alla prima da titolare come centravanti in sostituzione di Giroud.

A centrocampo, torna Adlì titolare con Reijnders e Musah. In difesa, probabile panchina per Calabri con Florenzi pronto a subentrare dal 1′. Confermatissimi Thiaw, Tomori e Hernandez davanti a Maignan.

Nel Genoa, pesante l’assenza di Retegui in attacco con Gilardino che si affida a Gudmundsson (in gol sia contro la Roma che l’Udinese) e all’ex Junior Messias. Maglia da titolare pronta anche per Malinovsky. Proprio Messias ha segnato una doppietta, con la maglia del Milan, nell’ultima sfida con il Genoa in Serie A, terminata 0-3 a dicembre 2021. In quel match si è infortunato Simon Kjaer al ginocchio.

Genoa-Milan, streaming e diretta tv: dove vedere il match di Serie A

Genoa-Milan sarà trasmessa in simulcast su DAZN e Sky Sport Uno (e Sky Calcio 251) dalle 20.45. Su Dazn, la diretta della classifica è prevista esclusivamente in streaming tramite l’applicazione disponibile per smart tv, dispositivi mobili, decoder Sky Q e TimVision, Amazon Fire Stick e Apple Tv.

Non è prevista la diretta televisiva sul canale Zona Dazn, presente alla posizione 214 del decoder Sky e Tivusat, come opzione aggiuntiva sul proprio abbonamento. Fino all’11 ottobre, Dazn ha lanciato una promozione per Zona Dazn, attivabile al costo di 1 euro per due mesi prima di passare all’attuale prezzo di listino di 7 euro.

Dopo la pausa per le Nazionali, il Milan terminerà ottobre con un trittico di partite alquanto impegnative. Domenica 22 ottobre alle 20.45, sfida alla Juventus a San Siro. Mercoledì 25, trasferta decisiva di Champions con il PSG. Domenica 29, sempre alle 20.45, altro big match di campionato con il Napoli al Maradona.

Sia la sfida con la Juve che quella con il Napoli sono un’esclusiva di Dazn (con diretta prevista anche su Zona Dazn). La partita con il PSG, invece, alla stregua di quella con il Borussia Dortmund, sarà visibile esclusivamente in streaming su Amazon Prime Video.