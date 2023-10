Emissari del Milan al Superclasico: un talento del Boca Juniors nel mirino

La supersfida tra le due grandi d’Argentina è stata l’occasione per vedere all’opera un giovanissimo talento degli Xeneizes

Nella scorsa sessione estiva di scambi molto si è parlato della possibilità che Federico Redondo, figlio del grande Fernando, visto nel Milan quando ormai era a fine carriera e tormentato dagli infortuni, potesse approdare alla corte di Stefano Pioli. Il classe 2003, militante nelle fila dell’Argentinos Juniors, era finito nell’agenda di mercato di Furlani e Moncada, ma la sobvrabbondanza di profili nella linea mediana avevano sconsigliato un investimento per il figlio d’arte.

Il mercato sudamericano è però rimasto in orbita Milan. Il bacino pressoché infinito rappresentato da una scuola, quella argentina, da sempre all’avanguardia nello sfornare giovani talenti, fa gola alla dirigenza rossonera. Le recenti esplosioni di profili come Enzo Fernandez e Juliàn Alvarez, tanto per citare due calciatori che la Premier League non ha esitato ad accaparrarsi a suon di milioni, dimostra come il materiale di qualità abbondi.

Approfittando della sfida della ‘Bombonera’ tra i padroni di casa del Boca Juniors e gli storici rivali cittadini del River Plate, la dirigenza del Milan ha inviato degli emissari a visionare un giovane talento. Non si tratta del ‘solito’ attaccante esotico che magari i ricchi club inglesi hanno già prenotato, ma di un difensore. Mancino. Già nel giro della Nazionale Under 20. Merce rara, insomma, sulla quale i rossoneri vogliono vederci chiaro.

Quando abbiamo asserito che il profilo ‘diverso’ seguito dal Milan non fosse stato già bloccato dai club d’Oltremanica, non abbiamo però escluso che sia anche nella loro orbita. Infatti, come riferito dal giornalista esperto di mercato Ekrem Konur, il Brighton di De Zerbi e il Manchester City di Guardiola hanno già adocchiato Valentin Barco, difensore di fascia sinistra militante negli Xeneizes e titolare di un contratto in scadenza il 31 dicembre del 2024.

🚨Real Madrid, Juventus and AC Milan scouts watched Valentín Barco, the 19-year-old player of Boca Juniors, during the match against River Plate. 🔵#Boca

◾Manchester City and Brighton are interested in the Argentine left-back.🇦🇷 https://t.co/kreTQT2ygO pic.twitter.com/YDP9wNOPjJ

