Genoa-Milan, dubbi sul gol di Pulisic. Marelli: “Non ci sono immagini evidenti”

L’ex arbitro e moviolista Luca Marelli ha parlato a Dazn dei tre episodi più chiari da moviola del match Genoa-Milan, vinto dai rossoneri.

Il Milan ha vinto una delle partite più delicate ed insidiose della stagione finora. 1-0 nel finale sul campo del Genoa, grazie ad un gol di Christian Pulisic che regala tre punti e vetta solitaria della classifica. Un successo poi concretizzato negli ultimissimi minuti di recupero, con Olivier Giroud che si è sacrificato in porta al posto di Maignan espulso.

Tanti gli episodi dubbi e discussi a livello arbitrale. Come proprio sul gol di Pulisic, contestato dal Genoa per un possibile controllo di braccio dell’attaccante statunitense. A chiarire la situazione c’ha pensato Luca Marelli, ex arbitro e moviolista di DAZN. “Uno dei misteri buffi del calcio. C’è la sensazione che Pulisic controlli il pallone con il braccio, ma non c’è evidenza. Nessuna immagine visionata dal VAR chiarisce l’eventuale tocco irregolare del milanista“.

Una situazione che a Marelli ricorda un altro episodio legato al Milan: “Successe in Milan-Udinese di due stagioni fa, sul gol di Udogie che sembrava aver preso il pallone di mano. Lo stesso calciatore non esultò troppo perché sapeva di aver fatto un gol irregolare, ma il VAR non intervenne perché non c’erano immagini chiare di questo fallo”.

Marelli sulle due espulsioni dei portieri

Talmente pazza Genoa-Milan che l’arbitro Piccinini ha dovuto espellere entrambi i portieri in campo. Mike Maignan è stato cacciato dopo il richiamo al VAR, per un’uscita molto pericolosa su Ekuban.

Marelli ha commentato così il rosso al numero uno rossonero: “C’è soprattutto un motivo per cui il rosso a Maignan è giusto. La pericolosità dell’intervento, visto che col ginocchio va a colpire il collo dell’avversario, inoltre interrompe una possibile occasione da gol”.

Sull’espulsione di Martinez nel recupero: “Giusto anche il secondo giallo a Martinez che entra a martello sul rinvio di Musah. Però Piccinini sbaglia nel non concedere vantaggio al Milan, che con Leao sarebbe potuto andare a segnare a porta vuota. Il regolamento dice il contrario”.