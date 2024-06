Svolta Milan, reparto rivoluzionato: Fonseca gode

Cambia volto il Milan di Paulo Fonseca. Una vera e propria rivoluzione ha travolto il reparto, che sarĂ diverso rispetto alla scorsa stagione

E’ un Milan che inevitabilmente cambierĂ volto con l’arrivo di Paulo Fonseca in panchina. Il club rossonero ha deciso di affidarsi al tecnico portoghese, blindato con un contratto triennale, dopo la lunga avventura con Stefano Pioli alla guida. L’ex Lille ha dimostrato di sapere lavorare bene con i giovani, di proporre un buon gioco senza che il reparto difensivo ne risenta.

I tifosi del Diavolo, dopo l’annuncio ufficiale di Fonseca, sono in attesa del primo vero grande colpo. Il nome cerchiato in rosso è quello di Joshua Zirkzee. La speranza è che ben presto l’affare possa andare in porto. Come raccontato su queste pagine, il Milan è pronto a pagare i 40 milioni di euro della clausola rescissoria, che finiranno nelle casse del Bologna, e allo stesso tempo ha raggiunto l’accordo con il calciatore per un contratto di cinque anni a 4,5 milioni di euro netti a stagione, con i bonus. Va ancora, però, superato un ostacolo, quello delle commissioni. Il Diavolo e l’entourage del  bomber olandese sono intenzionati a venirsi incontro, ma al momento c’è ancora distanza con il Milan che si è spinto oltre gli otto milioni e Kia Joorabchian fermo a 15 milioni. Si tratta per arrivare a dama.

Milan, non solo Zirkzee: rivoluzione in attacco

L’attacco, che perderĂ Olivier Giroud, che ha deciso di chiudere la propria carriera negli Stati Uniti, nella Major League Soccer, indossando la maglia dei Los Angels FC, cambierĂ dunque volto. L’intenzione è chiaramente quella di affidarsi ad un bomber giovane pronto fin da subito come Joshua Zirkzee. L’olandese, però, non sarĂ ovviamente da solo. Ieri, d’altronde, come vi abbiamo raccontato, il Milan ha deciso definitivamente, di esercitare il diritto di rinnovo annuale del contratto di Luka Jovic.

Il serbo, dopo i nove gol in rossonero, dunque continuerĂ a giocare per il Diavolo. Il ruolo può essere quello del jolly. D’altronde l’ex Fiorentina ha dimostrato di essere determinante quando entra a partita in corso. Il vice del bomber titolare – tutti si augurano che sia Joshua Zirkzee – potrebbe dunque essere un altro. Il Milan, infatti, ha in mente di regalarsi un altro attaccante. DovrĂ però essere un’occasione, magari di fine mercato, magari in prestito con diritto di riscatto. Non è un caso se ieri alcuni osservatori hanno visto all’opera Broja in Italia-Albania. L’attaccante di proprietĂ del Chelsea piace da tanto, ma non certo per fare il titolare.