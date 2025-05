Recupero lampo, ci sarà nella finale Bologna-Milan: l’annuncio ufficiale

Un giocatore che sembrava in dubbio per la finalissima a Roma riuscirà a rientrare in tempo: ora è sicuro.

Il Milan ha ancora la possibilità di vincere un trofeo prima della fine di una stagione decisamente difficile. Il 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma affronterà il Bologna nella finale di Coppa Italia.

Dopo aver conquistato la Supercoppa Italiana a gennaio, Sergio Conceicao vorrebbe alzare un secondo trofeo e poi attendere la decisione della società sul suo futuro. Da più fonti giunge voce che nemmeno il successo in Coppa Italia salverà la sua panchina, però l’allenatore portoghese vuole fare il massimo per aggiungere un altro trofeo alla bacheca rossonera.

Importante arrivare all’appuntamento a Roma nella migliore condizione fisica e mentale possibile, oltre che con un gioco più collaudato possibile. Ultimamente è stato scelto il modulo 3-4-3 e ci sono state alcune risposte incoraggianti, anche se il sistema e le relative dinamiche vanno affinate.

Coppa Italia, Bologna-Milan: Italiano esulta

Pochi giorni prima della finale Milan e Bologna si affronteranno a San Siro in un match di campionato. Quello sarà un’occasione per entrambe le squadre di capire meglio come fronteggiarsi il 14 maggio allo stadio Olimpico.

Entrambi gli allenatori sperano di avere tutti i calciatori a disposizione e, in tal senso, sono arrivate notizie positive negli ultimi giorni. Sergio Conceicao ha recuperato Luka Jovic e anche Emerson Royal. Quest’ultimo era assente da alcuni mesi e può essere un’opzione in più, anche se il 3-4-3 non è il modulo migliore per lui.

Vincenzo Italiano, invece, può sorridere per Dan Ndoye. Il 27 aprile il Bologna aveva comunicato che lo svizzero soffriva di un risentimento muscolare alla coscia sinistra con tempi di recupero stimati in 2-3 settimane. Esisteva il rischio di non vederlo in campo contro il Milan.

Ma Gianni Nanni, responsabile medico-sanitario del Bologna, ha parlato chiaro a Sky Sport: “Il problema muscolare di Ndoye è qualcosa di lieve, pensiamo di recuperarlo a breve. Per la finale di Coppa Italia direi che può essere a disposizione“.

Il rientro dell’ex di Nizza e Basilea è molto importante per Italiano, trattandosi di un calciatore che in questa stagione ha messo insieme 8 gol e 5 assist in 38 presenze. Da capire se rientrerà già per la sfida di campionato a San Siro oppure se in casa rossoblu lo preserveranno per la finalissima a Roma.

Almeno per Bologna-Milan di Coppa Italia dovrebbe recuperare pure Emil Holm. Il 25 aprile gli esami a cui era stato sottoposto avevano evidenziato una lesione di basso grado al muscolo soleo sinistro. Anche nel suo caso 2-3 settimane stimate per il recupero.