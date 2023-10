Genoa-Milan, Giroud: “Da piccolo giocavo in porta. L’uscita? Emozione forte, quasi come un gol”

Le parole di Olvier Giroud al termine di Genoa-Milan, con gli ultimi minuti in cui ha giocato da portiere in maniera determinante.

Incredibile quello che è successo nel finale di Genoa-Milan. Il gol di Pulisic, l’espulsione di Maignan e Olivier Giroud che si è messo in porta per via delle sostituzioni terminate. Il francese, autore di un’uscita top nel finale, ha parlato a DAZN a fine partita:

Sull’intervento in uscita che ha salvato il Milan: “Ho pensato fosse meglio andare sulla palla, non sapevo se Calabria potesse arrivarci. Ho preso coraggio, sono uscito…Non pensavo di vivere questo tipo di emozione nella mia parte, è stata una parata importante”.

La scelta di andare lui in porta e prendersi questa responsabilità: “Ero il più alto della squadra, forse Thiaw di più ma serviva per i duelli difensivi. Sono andato, mi sono ricordato che quando ero piccolo ci andavo spesso in porta e mi divertivo. La gioia è stata tanta, quasi come un gol”.

Infine il commento sulla partita in generale: “Importante vincere qui contro il Genoa che aveva battuto Lazio, Roma e pareggiato con l’Inter. Sapevamo fosse difficile stasera, loro hanno dato grande intensità al gioco, non siamo stati perfetti ma l’importante era portare a casa i 3 punti”.