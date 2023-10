Genoa-Milan, probabili formazioni: rivoluzione in attacco, Leao out

Le probabili formazioni del match di questa sera tra Genoa e Milan, con i rossoneri che effettueranno non poco turnover in questo caso.

Il mini-ciclo ricco di impegni e di partite ravvicinate per il Milan si concluderà questa sera. Alle ore 20:45 i rossoneri saranno di scena a Marassi, contro l’insidioso Genoa, per l’ottava giornata di Serie A.

Una sfida assolutamente da non sottovalutare, per un semplice motivo. La squadra ligure allenata dall’ex milanista Alberto Gilardino è l’ammazza-grandi per eccellenza. Ha già battuto Roma e Lazio e fermato sul pari il Napoli. Lo stadio Luigi Ferraris appare come una sorta di fortino per il Grifone.

Stefano Pioli però si fida ciecamente dei suoi e non disdegnerà dei cambiamenti rilevanti di formazione, soprattutto nel reparto offensivo. Continua dunque il turnover e le rotazioni in casa Milan. Come di consueto la Gazzetta dello Sport di oggi ha anticipato i possibili schieramenti delle due sfidanti di questo anticipo.

La probabile formazione del Milan

Dunque mister Pioli cambierà ancora rispetto a Dortmund ed all’ultima vittoria in campionato contro la Lazio. Il Milan che si presenterà a Genova questa sera avrà qualcosa di inedito. La prima novità assoluta riguarda il debutto dal 1′ minuto in attacco di Luka Jovic, il centravanti giunto a fine sessione di mercato come alternativa a Olivier Giroud.

Il serbo completerà un tridente inedito in avanti. Ma andiamo con ordine: Pioli dovrà rinunciare ancora a Krunic e Loftus-Cheek oltre ai lungodegenti Kalulu e Bennacer. L’idea è quella di far riposare Leao e Giroud, o comunque farli partire dalla panchina.

In porta Maignan, difesa a quattro composta da Florenzi e Theo Hernandez sulle fasce, con Tomori-Thiaw come coppia centrale. In mediana torna titolare Adli, che dirigerà il centrocampo al fianco di Musah e Reijnders.

In attacco scelte davvero sorprendenti: come detto Jovic sarà il riferimento centrale, mentre ai suoi lati agiranno Chukwueze e Okafor. Un tridente mai visto prima che dovrà provare a mettersi in luce sia singolarmente che come gruppo.

Il probabile undici titolare del Milan: (4-3-3) Maignan; Florenzi, Thiaw, Tomori, T. Hernandez; Musah, Adli, Reijnders; Chukwueze, Jovic, Okafor.

La formazione del Genoa

Assenza importante per il Genoa di Gilardino. Infatti il bomber Mateo Retegui non sarà della partita per un problema muscolare. Stop di rilievo che si va a unire ai forfait già conosciuti di Strootman e Badelj.

La squadra ligure punterà sulla conoscenza milanista Junior Messias come attaccante puro al fianco della stella Gudmundsson, sperando nella legge del gol dell’ex.

Il probabile undici titolare del Genoa: (3-5-2) Martinez; Dragusin, Bani, Vasquez; De Winter, Thorsby, Frendrup, Malinovsky, Matturro; Messias, Gudmundsson.