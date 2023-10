Genoa-Milan, UFFICIALE il forfait del bomber

E’ uscita la lista dei convocati: il giocatore non è presente e sarà costretto a saltare la sfida di stasera tra il Genoa e il Milan. Tegola davvero pesante

Il bomber non ci sarà. Il calciatore è stato escluso dalla lista dei convocati e non prenderà parte alla sfida di stasera tra il Genoa e il Milan, valevole per l’ottava giornata di Serie A.

Il match del Marassi, che avrà inizio alle ore 20.45, non vedrà così scendere in campo Retegui. L’attaccante italo-argentino non ha superato il problema al ginocchio, accusato nel corso del match contro l’Udinese, domenica scorsa. Alberto Gilardino si era preso 24 ore di tempo per decidere, come ammesso ieri in conferenza, ma evidentemente si è deciso di non rischiare per evitare ricadute.

Tra i convocati del Grifone mancano anche Badelj e Strootman. Presente, invece, Junior Messias che potrebbe prendere il posto di Retegui in avanti L’alternativa è Puscas, alle spalle di Gudmundsson. E’ proprio quest’ultimo il calciatore più da temere per il Diavolo

Ecco i convocati:

PORTIERI: Martinez, Leali, Sommariva

DIFENSORI: Bani, De Winter, Dragusin, Haps, Hefti, Martin, Matturro, Sabelli, Vasquez, Vogliacco

CENTROCAMPISTI: Frendrup, Galdames, Jagiello, Kutlu, Malinovskyi, Thorsby

ATTACCANTI: Ekuban, Fini, Gudmundsson, Messias, Puscas

Genoa-Milan, le probabili formazioni: le scelte di Gilardino e Pioli

Genoa e Milan sono dunque pronte a scendere in campo per l’ottava giornata di Serie A. Il Genoa deve fare i conti su diverse assenze, ma come detto potrà contare sul suo uomo più in forma, Gudmundsson.

Ci saranno anche altri uomini di qualità come Malinovskyi e Messias, nel consueto 3-5-1-1 di Alberto Gilardino. Difesa a tre con Dragusin, Bani e Vasquez.

Il Milan di Stefano Pioli è, invece, pronto a cambiare diversi uomini. In avanti sarà rivoluzione, con Chukwueze, Jovic e Okafor, che prenderanno il posto di Leao, Giroud e Pulisic. Un cambio anche a centrocampo e in difesa, con Alessandro Florenzi, che rileva Davide Calabria, e Yacine Adli che si riprende il posto in media, mandando in panchina Tommaso Pobega

GENOA (3-5-1-1): Martinez; Dragusin, Bani, Vasquez; De Winter, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Matturro; Messias; Gudmundsson. All. Gilardino.

MILAN (3-4-3): Maignan; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Adli, Reijnders; Chukwueze, Jovic, Okafor. All. Pioli.