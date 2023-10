Genoa-Milan, Zangrillo contro tutti: “Invoco rispetto. Entrata assassina di Maignan”

Le dichiarazioni del presidente del Genoa, Alberto Zangrillo, al termine del match del Marassi, contro il Milan. Le due parole che non passeranno inosservate

Non parla Alberto Gilardino dopo il ko del suo Genoa, contro il Milan. Ai microfoni di Sky Sport è così intervenuto Alberto Zangrillo.

Parole dure del presidente del Grifone, che si è scagliato contro le decisioni dell’arbitro: “Stiamo rovinando quello che è un gioco. Invoco rispetto. Gilardino non è qui così non si becca una squalifica. E’ chiaro a tutti quello che è successo stasera. Quando non c’è una ragionevole certezza noi soccombiamo. Da medico definisco un’entrata assassina quella di Maignan. Dobbiamo sopravvivere in un mondo del calcio iniquo. Siamo in un mondo in cui vince sempre Golia. Quello che abbiamo visto stasera è chiaro”.