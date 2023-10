L’Inter si ferma a San Siro: rimonta Bologna, è 2-2. Milan, che occasione

Ecco come è andata a San Siro, il match tra l’Inter di Simone Inzaghi e il Bologna di Thiago Motta. La sfida era valevole per l’ottava giornata di Serie A

Si ferma ancora la corsa dell‘Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri sono stati bloccati sul pari dal Bologna di ThiagoMotta, in un match valevole per l’ottava giornata di Serie A

Si era messo tutto in discesa per i milanesi, che dopo 13 minuti erano già avanti di due reti grazie a Francesco Acerbi e Lautaro Martinez. Partita, che sembrava, dunque già archiviata, ma poi è arrivata la rimonta del Bologna, iniziata sei minuti dopo con il gol dal dischetto, causato dall’argentino, di Orsolini. Nella ripresa, al 52esimo il pareggio di Zirkzee, che fissa definitamente il risultato sul 2 a 2.

Il Milan stasera, in caso di successo, contro il Genoa, sarebbe primo in classifica, in solitaria.

Inter-Bologna 2-2: 11′ Acerbi, 13′ Martinez; 19′ Orsolini, 52′ Zirkzee

CLASSIFICA SERIE A: Inter* 19, Milan 18; Napoli, Juventus e Fiorentina 14; Atalanta 13; Lecce* 12; Bologna* 11, Sassuolo* 10; Frosinone, Torino e Monza 9; Roma, Genoa e Verona 8; Lazio 7; Udinese* 5; Empoli* 4; Salernitana 3; Cagliari 2

*una partita in più