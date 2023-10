Junior Messias assente per Genoa-Milan, non convocato: il motivo

Non ci sarà Junior Messias stasera a Marassi in occasione di Genoa-Milan. Il brasiliano non potrà dunque essere il grande ex della gara. Il motivo

Quasi tutto pronto per il fischio d’inizio di Genoa-Milan. Sono appena state diramate le formazioni ufficiali, e con sorpresa ci si è accorti dell’assenza di Junior Messias. L’esterno brasiliano era pronosticato a prendere il posto di Mateo Retegui, alla prese con un problema al ginocchio. Ma contro ogni aspettativa non ci sarà neanche lui, che avrebbe rappresentato il grande ex della partita stasera. Neanche in panchina il 30enne.

Il motivo dell’assenza è di natura puramente fisica. Junior ha rimediato un risentimento muscolare e non ce l’ha fatta a recuperare per lo scontro con la sua ex squadra. Un vero peccato, dato che sarebbe stato bello e avvincente vedere Messias sfidare il suo Milan. Al suo posto, agirà Gundmunsson da prima punta con Malinovskyi alle sue spalle. Niente da fare per Junior.