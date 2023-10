Le formazioni ufficiali di Genoa-Milan: non c’è Leao

Le formazioni ufficiali di Genoa-Milan, match valido per l’ottava giornata di Serie A e in programma stasera alle ore 20.45. Pioli cambia l’attacco

Manca pochissimo al fischio d’inizio di Genoa-Milan, un match avvincente e molto atteso. I motivi sono molteplici. Innanzitutto perché la squadra padrona di casa, guidata dall’ex rossonero Alberto Gilardino, si sta dimostrando un bell’osso duro di questo campionato. Da neopromossa, sta sorprendendo eccome nel suo ritorno nella massima serie. Per questo ci si aspetta una gara tutt’altro che semplice per il Milan di Stefano Pioli, reduce dal deludente pareggio in Champions League contro il Borussia Dortmund.

Allo stesso tempo, però, sono altissime le motivazioni del Diavolo stasera, dato che l’Inter ha pareggiato contro il Bologna questo pomeriggio. E una vittoria significherebbe sorpasso e primo posto in solitaria per il Milan. E riuscirci prima della sosta sarebbe davvero una gran bella cosa. Alberto Gilardino e Stefano Pioli sono pronti a schierare in campo il miglior undici per affrontare la sfida, nonostante entrambi i tecnici siano costretti a fare meno di giocatori importanti. Il Genoa è infatti rimasto orfano di Retegui, l’ottima punta che sta ben facendo in questa nuova avventura in Serie A. Infortunati anche Badelj e il veterano Strootman per Gilardino. Assenza a sorpresa: non c’è Messias.

Quanto al Milan, lo sappiamo, sono ancora fuori Kalulu, Krunic e Loftus-Cheek, e chiaramente Pioli deve fare rifiatare alcuni dopo il grande dispendio di energie in Champions League. Tanti impegni e troppo ravvicinati costringono il mister ad effettuare delle rotazioni. Scopriamo come i due tecnici hanno deciso di partire dal primo minuto. Sono appena state diramate le formazioni ufficiali.

Genoa-Milan, le formazioni ufficiali

Formazione Genoa (4-4-1-1): Martinez; De Winter, Dragusin, Bani, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Frendrup, Haps; Malinovskyi; Gudmundsson. Allenatore: Gilardino. A disposizione: Leali, Sommariva, Martin, Vogliacco, Ekuban, Jagiello, Kutlu, Maturro, Hefti, Puscas, Fini, Galdames.

Formazione Milan (4-3-3): Maignan; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Adli, Reijnders; Chukwueze, Jovic, Okafor. Allenatore: Pioli. A disposizione: Sportiello, Mirante, Calabria, Pellegrino, Bartesaghi, Pobega, Pulisic, Giroud, Leao, Romero. Indisponibili: Bennacer, Caldara, Kalulu, Krunic, Loftus-Cheek, Kjaer. Squalificati: -.