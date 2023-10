Le pagelle di Genoa-Milan 0-1: Magic Olly, Pulisic gol da campione. Theo ingenuo

Le pagelle di Genoa-Milan, i rossoneri vicono una partita assurda con la rete di Pulisic e le parate di Olivier Giroud

Un finale folle al “Luigi Ferraris” fra Genoa e Milan. Il gol di Pulisic, l’espulsione di Maignan e Giroud in porta: succede tutto negli ultimi 15′ del match. I rossoneri alla fine portano a casa tre punti importanti e si godono la vetta della classifica durante la sosta.

Il Milan schiera un tridente inedito e per Jovic è la prima in assoluto da titolare. E non è il più semplice dei debutti. In quasi mezz’ora di primo tempo, l’ex Fiorentina tocca solo un pallone: quello del calcio d’inizio. Entra in partita più tardi con un paio di buoni tocchi e niente più. Theo Hernandez si fa ammonire ingenuamente, Chukwueze tenta qualche dribbling ma senza grossi risultati. La partita è complicatissima con un Genoa che si chiude con due linee bassissime e strette. Yacine Adli il migliore con alcune buone giocate.

Il secondo tempo è noioso quanto il primo ma quello che succede nel finale è follia allo stato puro. All’88’ Christian Pulisic trova la rete del vantaggio: controllo e tiro di sinistro fantastico e il Milan va in vantaggio, ma non è finita qui. Per un bruttissimo fallo su Ekuban viene espulso Mike Maignan: cambi finiti, in porta ci va Giroud. Ed il francese è alla fine decisivo: clamoroso doppio intervento sull’ultima azione del Genoa che salva il risultato. I rossoneri portano a casa tre punti incredibili e importanti e affronteranno la sosta da primi in classifica.

Genoa-Milan, le pagelle

MAIGNAN 6,5

FLORENZI 5,5 (DAL 65′ CALABRIA 5)

THIAW 6,5

TOMORI 6,5

THEO HERNANDEZ 5,5

MUSAH 6

ADLI 5,5 (DAL 65′ GIROUD 7,5)

REIJNDERS 6

CHUKWUEZE 5,5 (DAL 46′ PULISIC 7,5)

JOVIC 5,5

OKAFOR 5 (DAL 46′ LEAO 6)

Il tabellino di Genoa-Milan

Genoa (4-4-1-1): Martinez; De Winter, Dragușin, Bani, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Frendrup, Haps; Malinovskyi; Gudmundsson. A disp.: Leali, Sommariva; Hefti, Martín, Matturro, Vogliacco; Galdames, Jagiello, Kutlu; Ekuban, Fini, Puscas. All.: Gilardino.

Milan (4-3-3): Maignan; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Adli, Reijnders; Chukwueze, Jovic, Okafor. A disp.: Mirante, Sportiello; Bartesaghi, Calabria, Pellegrino; Pobega, Pulisic, Romero; Giroud, Leao. All.: Pioli.

Arbitro: Piccinini

Marcatori: 88′ Pulisic

Ammoniti: Theo Hernandez (M), Florenzi (M), Adli (M), De Winter (G)