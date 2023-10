Sala e la ristrutturazione di San Siro: quattro domande senza risposta

Il sindaco Sala dice che a quanto pare il Comune è disponibile a contribuire alla ristrutturazione di San Siro se un solo club decidesse di restarci. Le nostre quattro in merito domande al primo cittadino di Milano

All’improvviso Giuseppe Sala. “Se una fra Milan o Inter volesse rimanere a San Siro, possiamo farci carico di una parte dei lavori“. Così, dal nulla. Dichiarazioni che arrivano poco dopo la presentazione del progetto del nuovo stadio del Milan a San Donato.

L’ipotesi di ristrutturazione del “Giuseppe Meazza” era un’ipotesi scartata da Milan e Inter per una serie di fattori. Ma oggi si scopre che il Comune è disposto a collaborare addirittura con un impegno economico (pubblico) per contribuire ai lavori. Ma i dubbi in merito a queste dichiarazioni restano e ci piacerebbe poter rivolgere almeno quattro domande al Sindaco per approfondire. A partire dalla più banale: per quale motivo il Comune parteciperebbe alle spese di ristrutturazione solo se un solo club decidesse di rimanere e non per due?

Ma andiamo avanti. La questione stadio è aperta da almeno quattro anni, da quando Elliott ha preso il controllo del Milan, in sostanza. Nel corso di questi quattro anni il Sindaco è sempre stato Sala eppure di questa opzione non se ne è mai parlato prima. Come mai?

Eventualmente, come annunciato da Sala, il Comune parteciperebbe ai lavori di ristrutturazione di San Siro, quindi aiutando uno dei due club, ovviamente utilizzando soldi dei cittadini. La domanda è: perché rinunciare ad un investimento privato e utilizzare il danaro dei contribuenti che, invece, potrebbe servire tantissimo per altre cose nella città di Milano?

Infine, una questione logistica: dove andrebbe a giocare le partite dei prossimi anni la squadra che rimarrebbe sola a San Siro? Insomma, quattro domande molto semplici e speriamo presto di avere una risposta in merito.