Serie A, il Milan vola in testa in solitaria: la classifica dopo gli anticipi

Ecco la classifica di Serie A dopo gli anticipi dell’ottava giornata di campionato, che ha visto il Milan vincere ancora per la settima volta in stagione.

Sorprendente e ricco di emozioni il sabato dell’ottava giornata di Serie A. Il Milan si ritrova, prima della seconda sosta per le nazionali della stagione, in testa alla classifica in solitaria per la prima volta.

I rossoneri hanno appena battuto per 1-0 il Genoa in trasferta, al termine di un incontro al cardiopalma fino all’ultimo minuto. La rete di Christian Pulisic porta il Milan a quota 21 punti in otto incontri, mantenendo la testa della classifica ma stavolta senza il pari merito con i rivali dell’Inter.

Infatti i nerazzurri hanno pareggiato nel pomeriggio contro il Bologna in casa, facendosi rimontare dal 2-0 al 2-2 finale. Un risultato che sicuramente fa felici gli uomini di Pioli, che ora conducono la classifica e la corsa al titolo con due punti di vantaggio sui rivali cittadini.