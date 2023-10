De Ketelaere, clamoroso autogol in Lazio-Atalanta (VIDEO)

Episodio sfortunato per Charles De Ketelaere contro la Lazio. L’ex Milan è stato autore di una clamorosa autorete. Il video dell’episodio di seguito

Non fortunata la gara tra Lazio e Atalanta per Charles De Ketelaere. Il belga, giocatore di proprietà del Milan ma in prestito alla Dea, è stato protagonista in negativo in avvio di gara. Nello specifico, l’attaccante ha segnato l’autorete per l’1-0 dei biancocelesti. Su sviluppi di calcio d’angolo, tirato molto bene da Luis Alberto, la palla è carambolata sul corpo di De Ketelaere terminando infine in rete. Sicuramente, non un episodio che ha fatto bene all’umore del classe 2001, poi sostituto al 70′ minuto da Gasperini. Al suo posto è entrato Luis Muriel.

Chiaramente, De Ketealere ha poche colpe nell’autorete, dato che la palla si è mossa troppo velocemente colpendolo. L’episodio non va ad inficiare o mettere in dubbio il suo ottimo inizio di stagione con la maglia dell’Atalanta. Per lui due gol e due assist sin qui, tra campionato ed Europa League. Non la sua giornata oggi, ma avrà tempo e modo di riscattarsi. Di seguito il video dell’autogol di De Ketelaere in Lazio-Atalanta: