La star internazionale a Marassi per Genoa-Milan: è l’idolo di Leao (FOTO)

Un vip di livello internazionale ha assistito al match Genoa-Milan dal vivo, sfoderando una inattesa passione per il calcio italiano.

Uno dei match di cartello della giornata numero 8 di Serie A è stato sicuramente Genoa-Milan. Ovvero lo scontro tra l’ammazza-grandi per antonomasia e la capolista della classifica. E lo spettacolo, soprattutto nel finale, non è stato affatto sotto le aspettative.

La cornice dello stadio Luigi Ferraris di Genova come sempre è stata calorosa e rumorosa, visto che lo storico tifo genoano è sempre molto caldo quando la propria squadra gioca in casa. Il Milan però ha superato l’imbarazzo del clima ostile ed è riuscito a portarsi a casa i tre punti.

A sorpresa, fra i presenti a Marassi per vedere dal vivo l’incontro, c’era anche una star internazionale. Un cantante e rapper che è conosciuto in tutto il mondo e che con le proprie hit è divenuto una vera e propria icona della musica, anche come produttore di nuovi talenti.

Kanye West spettatore di Genoa-Milan: foto con Leao prima dell’incontro

Lo spettatore a sorpresa presente ieri sera Genova è Kanye West, conosciuto anche come Ye nei circuiti musicali. Si tratta dell’artista statunitense, classe 1977, che si è fatto prima conoscere nel giro come produttore (collaborando con Jay-Z e Alicia Keys) e poi come cantante e autore con brani hip-hop e sperimentali.

Kanye, che è da poco uscito con il suo nuovo album For all the dogs, starebbe organizzando qualche data di concerto anche in Italia. Si parla di un evento a sorpresa, quasi last-minute a Campovolo vicino Reggio Emilia. Per l’occasione il rapper ha deciso di assistere ad una partita di calcio di Serie A, proprio quella tra Genoa e Milan.

Rafael Leao è un fan sfegatato di Kanye West, visto che il portoghese sta provando una carriera parallela nel mondo della musica rap e trap. L’attaccante ha sfoggiato una foto, negli interni di Marassi, prima della partita di ieri proprio assieme a Kanye, pubblicandola su Instagram e scrivendo semplicemente “Legend“, a testimonianza della forte ammirazione che ha per il musicista nativo di Atlanta.

Grande appassionato di sport in generale, Kanye West è prima di tutto un tifoso della NBA di basket ed un accanito fan dei Chicago Bulls, la storica franchigia in cui militava Michael Jordan. Il rapper però segue anche il calcio, avendo ammesso in passato di essere simpatizzante per il club messicano dei Chivas Guadalajara. Ora chissà che non possa diventare anche un appassionato milanista.