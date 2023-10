Maignan risponde a Zangrillo: “Le parole hanno un significato”

Non smette di far discutere la decisa entrata di Maginan su Ekuban, che ha comportato il rosso al francese: il portiere risponde sui social

“Quell’entrata da medico la definisco assassina, ma fa niente. Va bene così. Il mondo del calcio è sempre più iniquo: la fanno da padrone sempre gli stessi. Vediamo quante giornate danno a Maignan“. Così ha tuonato, nell’infuocata sala stampa del ‘Luigi Ferraris’, il presidente del Genoa Alberto Zangrillo commentando l’ormai celebre uscita del portiere rossonero, che in pieno recupero ha abbattuto il genoano Ekuban al limite dell’area.

Dopo aver rivisto l’episodio al VAR, l’arbitro Piccinini di Forlì ha optato per il rosso diretto all’ex Lille. La gara, con un recupero poi allungato a dismisura, ha assunto i tratti dell’epico quando Olivier Girud ha preso il posto del connazionale tra i pali, visto che Pioli aveva esaurito tutte le sostituzioni a sua disposizione.

Con l’ambiente rossoblù già in fermento per dei dubbi, che ancora sussisterebbero, sulla regolarità del gol di Christian Pulisic, che ha poi deciso la gara, ha tenuto banco la pericolosità dell’intervento dell’estremo difensore transalpino. Per il quale ora si levano addirittura richieste assurde di una squalifica più lunga, di addirittura quattro giornate. Attaccato frontalmente da Zangrillo, il portierone rossonero ha atteso qualche ora. Per poi rispondere in modo deciso sui social.

Maignan non ci sta: la piccata risposta a Zangrillo

Attraverso un post su Instagram, in cui inzialmente Maignan riporta uno screenshot del suo fallo e le dichiarazioni di Zangrillo, il francese è passato al contrattacco. Le parole sono riportate nello status postato nel pomeriggio di domenica.

“Zangrillo! Le parole hanno un significato. Quello che è successo ieri è stato un atto d’azzardo, forse un atto d’azzardo deplorevole, ma in nessun caso un “assassinio”. Ti auguro il meglio per il futuro e spero che tu non debba mai sperimentare ciò di cui mi hai accusato“, si legge sul profilo di Maignan.

Una decisa presa di posizione, quella di uno dei giocatori più rappresentativi dell’intera rosa rossonera, che già aveva ricevuto il sostegno incondizionato di tutto l’ambiente rossonero, ovviamente tifosi compresi. Maignan è stato giustamente espulso per un pericoloso fallo di gioco e per questo motivo salterà la partita contro la Juventus e basta. Non si sarà una squalifica diversa, a meno di clamorosi e inediti colpi di scena.