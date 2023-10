Milan-Juventus, guai per i rossoneri: due assenze pesantissime

I rossoneri dovranno fare a meno di due pedine fondamentali nella sfida contro la Vecchia Signora, in programma fra due settimane

Il Milan è riuscito a trionfare ieri sera a Marassi battendo il Genoa per 0-1 e balzando momentaneamente in vetta alla classifica da sola. Ciò è avvenuto sfruttando anche il passo falso dell’Inter di Simone Inzaghi, fermata sul 2-2 a San Siro dal Bologna.

Un successo davvero importante e faticoso quello ottenuto ieri dalla squadra di Stefano Pioli. La vittoria è arrivata grazie alla rete tanto discussa realizzata da Christian Pulisic 87′ e dopo un finale di gara davvero incredibile. Infatti i rossoneri sono arrivati a finire la partita in dieci e con Olivier Giroud in porta, che ha guardato un tiro dei genoani finire sul palo e ha poi sventato un grande occasione con un’uscita tempestiva.

Chiaramente al termine dell’incontro c’è stato grande entusiasmo e il Diavolo ora potrà godersi a pieno la vittoria e la vetta della classifica, visto che c’è la pausa per le nazionali. Fra due settimane però gli uomini di Pioli dovranno tornare in campo e affrontare un big match ancor più importante per difendere subito la prima posizione. I rossoneri ospiteranno infatti a San Siro la Juventus per la nona giornata e l’incontro andrà in scena domenica 22 ottobre alle 20.45.

Milan, Maignan e Theo saltano la sfida contro i bianconeri

Si riparte quindi subito col botto con la sfida alla Vecchia Signora, che ieri ha vinto il derby della Mole contro il Torino per 2-0 ed è salita a quota 17 punti in classifica e rimanendo vicina alle milanesi.

Il Milan dovrà però purtroppo giocare contro la squadra di Massimiliano Allegri senza due elementi fondamentali della rosa. Non potranno infatti esserci gli squalificati Mike Maignan e Theo Hernandez. Il portiere francese è stato espulso nel finale di gara ieri sera per la ginocchiata a Ekuban nell’uscita fuori area e di conseguenza ha rimediato la squalifica. Per quanto riguarda il terzino, è stato ammonito nel primo tempo ed era diffidato.

Due assenze molto importanti ovviamente per il Milan. Tra i pali pronto Marco Sportiello, che giocherà la sua terza partita in campionato. A sinistra potrebbe invece essere impiegato Alessandro Florenzi, che al momento rappresenta la prima soluzione per rimpiazzare Theo Hernandez, come accaduto anche con il Verona. La Juventus non ha squalificati perché Adrien Rabiot, l’unico diffidato, non è stato ammonito. C’è da capire però se recupereranno Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, che hanno saltato il derby per problemi fisici.