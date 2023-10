Moviola Genoa-Milan, gol Pulisic: “Giusto convalidarlo”, la spiegazione

L’ex arbitro ha dato una spiegazione valida del perché è stato giusto convalidare il gol di Pulisic in Genoa-Milan. Le sue dichiarazioni a notizie.com

Oggi non si parla d’altro e probabilmente si continuerà a farlo per i prossimi giorni. Genoa-Milan è una gara che ha fatto scalpore, per diversi motivi. Un match rocambolesco e pieno di colpi di scena. Dall’espulsione di Mike Maignan e la prestazione di Olivier Giroud da portiere, al gol di Christian Pulisic che per molti andava annullato. Soprattutto quest’ultimo episodio ha creato numerose polemiche. Nello specifico, l’opinione generale è che l’americano prima del tiro ha stoppato la palla con il braccio, e dunque l’irregolarità avrebbe dovuto essere sanzionata e il gol annullato.

E’ intervenuto anche il VAR a controllare l’azione dopo la rete di Pulisic, ma il gol è stato comunque convalidato e ritenuto regolare. Dalle immagini mostrate, non è chiarissimo se il pallone impatta solo sul petto dell’attaccante o tocca anche il braccio. Ad ogni modo, secondo l’ex arbitro è stato assolutamente corretto convalidare la rete. Paolo Tagliavento ha spiegato le motivazioni a notizie.com. Di seguito le sue parole.

Tagliavento: “Deve esserci una fotografia chiara dell’episodio”

L’ex arbitro ha spiegato a notizie.com che senza un’immagine chiara e assolutamente certa, il VAR non può modificare la decisione dell’arbitro. Ed è stato il caso del gol di Pulisic. Tagliavento si è così espresso in merito: “Quando succede una cosa in campo, per essere sovvertita, deve essere certificata in modo assoluto dal Var. Altrimenti deve rimanere valido quanto deciso dall’arbitro. Sinceramente in presa diretta mi sembrava netto il tocco di braccio. Ma come detto deve esserci una fotografia chiara dell’episodio, se questa manca non si può cambiare la decisione dell’arbitro in campo. La stessa cosa vale al contrario, chiaramente. Se Piccinini avesse annullato il gol per tocco di mano, il Var non avrebbe avuto modo di modificare quanto deciso da lui perché la fotografia non ci sarebbe stata”.

Ciò che sottolinea in particolare Tagliavento è che non bastano le sensazioni per prendere o modificare una scelta. L’ex arbitro ha così concluso: “Non si può andare per sensazione e intuizione, anche se poi magari quel gol doveva essere annullato a livello tecnico. Ripeto ancora: dai parametri del regolamento, se non si vede al 100% il tocco col braccio, non può essere annullato il gol del Milan. Il Var lavora soltanto su fatti oggettivi, lo impone la metodologia”.