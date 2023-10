Primavera Milan, vittoria e primato: gol pazzesco di Zeroli all’Atalanta

Il Milan dei giovani continua a stupire. Successo in rimonta questa mattina per la squadra di Ignazio Abate nel campionato Primavera.

Continua il percorso netto e la crescita esponenziale dei giovani talenti del Milan. La formazione Primavera rossonera ritorna al successo in campionato e ritrova anche la vetta della classifica di categoria.

I ragazzi di Ignazio Abate stanno vivendo un momento magico, confermato dal successo di questa mattina. Allo stadio Vismara i rossoneri hanno affrontato i pari età dell’Atalanta, riuscendo a batterli in rimonta.

Partenza sfortunata per il Milan nel match odierno, visto che pur giocando meglio dell’Atalanta e creando maggiori occasioni da rete, sono stati gli ospiti a passare in vantaggio con la rete di Vlahovic a fine primo tempo. Ma nella ripresa è arrivata la reazione solida e concreta: prima un sinistro vincente di Victor Eletu dalla distanza, poi la doppietta di capitan Kevin Zeroli per ribaltare la situazione.

In particolare la rete del 3-1 finale di Zeroli merita applausi, visto che il centrocampista su cross di Scotti si è esibito in una rovesciata pazzesca, finita all’angolino senza lasciare scampo al portiere avversario.

Con questo successo interno, il Milan Primavera torna in testa alla classifica del campionato giovanile. 16 punti in sei partite per la formazione di Abate, che supera i rivali dell’Inter fermi a quota 14. La prossima sfida sarà la trasferta sul campo della Roma di sabato 21 ottobre.