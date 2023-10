Pulisic: “Una delle mie migliori partenze. Giroud surreale”

L’attaccante americano ha parlato ai microfoni di Milan Tv al termine della sfida contro il Genoa, raccontando il suo grande inizio di stagione

La vittoria di ieri sera contro il Genoa permette al Milan di arrivare alla pausa per le Nazionali in testa alla classifica da sola, grazie anche al pari dell’Inter a San Siro contro il Bologna. Un successo dunque fondamentale anche e soprattutto dal punto di vista psicologico.

Il Diavolo infatti ora è al comando con 21 punti e ha due lunghezze di vantaggio sui nerazzurri. Il successo contro il Grifone è stato poi fondamentale anche per il modo in cui è arrivato, contro un avversario davvero molto ostico e con un finale davvero incredibile che ha visto la squadra di Stefano Pioli chiudere in dieci uomini e con Olivier Giroud in porta. La forza mentale del gruppo ha però permesso ai rossoneri di avere la meglio sulla squadra di Gilardino.

A decidere la sfida è stato un gol, ancora una volta, realizzato da Christian Pulisic, che al momento è da considerarsi senza dubbio l’acquisto più importante del mercato estivo del club. L’esterno d’attacco americano è arrivato già a quota 4 gol e si sta rivelando decisivo per il Milan in questo inizio di stagione. Su di lui c’erano sicuramente grandi speranze ma in pochi si sarebbero aspettati un apporto così importante da parte del classe ’98.

L’americano assicura che non vuole fermarsi

Il venticinquenne ha deciso la sfida di ieri con un gol che è stato molto discusso. Pulisic ha stoppato il pallone in area di rigore che lo ha girato in rete con il sinistro, battendo il portiere Josef Martinez.

C’è stato un lungo controllo al VAR prima di convalidare la rete perché da alcune immagini sembrava che lo statunitense avesse toccato la palla con il braccio dopo lo stop, ma nessuna immagine ha evidenziato un effettivo tocco e la rete è stata definita regolare. Il match winner ha parlato a fine gara ai microfoni di Milan Tv, sottolineando l’importanza di questa vittoria.

Queste le sue parole: “E’ stato surreale vedere Olivier in porta, ma è stato incredibile e siamo tutti felici. Abbiamo giocato contro una squadra difensiva, non è stato facile”. Pulisic ha poi raccontato questo suo grande momento personale, assicurando che non vuole di certo abbassare la guardia: “Mi piace fare gol e aiutare la squadra a vincere, è una delle mie migliori partenze in quanto a gol segnati. Non voglio fermarmi qui”.