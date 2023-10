Zangrillo-Maignan, interviene il Milan: “Siamo al tuo fianco”

Il club rossonero prende una posizione decisa sul comportamento del suo portiere, al centro di infinite polemiche

Criticato. Equiparato ad un ‘assassino’ dalla stessa bocca del presidente del Genoa, Alberto Zangrillo. Davvero eccessivo tutto ciò che sta accadendo attorno a Mike Maignan, il portiere del Milan espulso ieri sera dall’arbitro Piccinini per un’uscita scomposta sul genoano Ekuban.

Seppur con la minima scusante che si è trattato di dichiarazioni rilasciate a caldo, quando l’emozione per ciò che era accaduto era ancora fresca, appare davvero stucchevole constatare come la cosa di cui si stia parlando di più dal fischio finale di Genoa-Milan non sia il solitario primato dei rossoneri in campionato. Non sia il grande gesto tecnico di Christian Pulisic o il coraggio di Olivier Giroud, portiere d’emergenza che si è immolato per la causa. Ma sia l’uscita di Maignan. Pericolosa, magari, ma non cattiva.

Dopo la replica del portiere alle parole di Zangrillo, anche il Milan come club si è sentito di prendere una strada ben definita. E lo ha fatto attraverso i canali ufficiali della società.

Caso Maignan, il Milan prende una posizione decisa

Dopo la replica al presidente del Grifone postate dal portiere francese, il Milan ha preso una posizione decisa a favore del suo paratutto.

“Zangrillo! Le parole hanno un significato. Quello che è successo ieri è stato un azzardo, forse un atto d’azzardo deplorevole, ma in nessun caso un “assassinio”. Ti auguro il meglio in futuro, e spero che tu non debba mai vivere ciò di cui mi hai accusato“, aveva detto Maignan. E il Milan si è schierato al suo fianco.

“Mike, chi ti conosce sa bene quanto tu sia un esempio di sportività e serietà dentro e fuori dal campo. Siamo tutti al tuo fianco“, si legge nell’account ufficiale Instagram del club di Via Aldo Rossi.