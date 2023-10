Gol Pulisic, la verità di Rocchi: “E’ andata come mi aspettavo”

Le dichiarazioni del designatore della CAN, Gianluca Rocchi, ai microfoni di DAZN sul gol di Christian Pulisic che tanto sta facendo discutere

Non si placano le polemiche sul gol di Christian Pulisic in Genoa-Milan, ma il mondo del calcio è letteralmente diviso. C’è chi non ha dubbi sul tocco di braccio e chi la pensa letteralmente al contrario.

Le immagini che stanno inondando i social sono tante e ognuna di essa offre una lettura completamente diversa in merito all’episodio. Se ne è parlato parecchio anche nelle varie trasmissioni tv.

Ieri sera a Open Var, programma su DAZN, che propone le conversazioni tra gli arbitri e gli assistenti al VAR, ha parlato Gianluca Rocchi. I dialoghi sul gol di Pulisic verranno ascoltati solo nella prossima trasmissione, ma il designatore della Can non ha potuto tirarsi indietro nel dire la sua su quanto successo a Genova.

Genoa-Milan, gol Pulisic: le parole di Rocchi

Le parole di Rocchi sono molto chiare e fa capire come la decisione dell’arbitro Piccinini sia stata quella più corretta: “Ci sono stati dei dubbi? E’ andata come m aspettavo – ammette il designato della Can – A noi la cosa che ci interessa in questi casi è che se abbiamo la certezza televisiva andiamo ad intervenire, se la certezza non è nelle immagini si lascia la decisione del campo. Mi rendo conto, visto che non sono nato ieri, che è una decisione che lascia dubbi come li ha lasciati a noi. Sarei stupido a dire il contrario, ma l’importante è che chi opera al monitor cerchi la verità sino in fondo, ma se non si trova la verità al 100% deve lasciare la decisione del campo”.

Appare evidente, dunque, che l’immagine che dimostri con certezza che ci sia il tocco di braccio di Pulisic non è emersa e annullare il gol è stato così impossibile. Il Milan aveva vissuto una situazione simile in Milan-Udinese, con il gol di Udogie: “Anche questo fu un caso molto complesso e ricco di polemiche – ha proseguito Rocchi a – ma anche in questo caso la polemica fu comprensibile… fu fatto lo stesso ragionamento fatto ieri sera, esattamente uguale. Se non trovi la verità non puoi andare a sensazione. Sarebbe pericoloso”.