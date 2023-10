Incredibile ma vero: zero minuti al Milan ma convocato in Nazionale

Al Milan non ha ancora messo piede in campo in questa stagione ma è arrivata la chiamata della Nazionale: il paradosso

In questa estate il Milan ha lavorato molto sul mercato chiudendo tanti acquisti in ogni reparto. Sono arrivati in rossonero sia giocatori già pronti che alcuni prospetti di giovane età, che avranno necessariamente bisogno di più tempo.

Il Diavolo ha effettuato una vera e propria rivoluzione nei titolari a centrocampo, ma nel frattempo ha anche continuato a lavorare in chiave futura, puntando su giocatori molto interessanti in prospettiva, tra cui ad esempio il difensore Marco Pellegrino. L’argentino, arrivato dalla Platense per circa 3,5 milioni di euro, non è ancora riuscito a ritagliarsi uno spazio nelle rotazioni di Stefano Pioli, che al momento ha deciso di fare altre scelte nel reparto arretrato.

Il tecnico emiliano si fida giustamente dei suoi titolari nella retroguardia, da Tomori a Thiaw, passando per Kjaer e Kalulu, ma intanto il classe 2002 cresce in allenamento e si prepara a farsi trovare pronto in caso di necessità. Magari, chissà, più avanti nel corso della stagione potrebbe esserci bisogno anche di lui, ma per ora il 21enne non ha collezionato nemmeno un minuto con la sua nuova maglia. C’è però un clamoroso paradosso.

Pellegrino convocato con l’Argentina

Il paradosso consiste nel fatto che, pur non avendo ancora fatto il proprio debutto in questa stagione con il Milan, Pellegrino è stato chiamato da Lionel Scaloni, il ct dell’Argentina campione del mondo.

Il giovane centrale potrebbe dunque anche fare il suo esordio con la Seleccion in una delle prossime partite. L’Albiceleste sarà impegnata il 12 e il 17 ottobre al Monumental di Buenos Aires per le sfide di qualificazione ai Mondiali contro Paraguay e Perù. Si tratta chiaramente di una situazione molto strana perché il giocatore, che in possesso anche del passaporto italiano, non trova spazio nel suo club, ma viene considerato dalla nazionale che solo un anno fa ha trionfato ai Mondiali in Qatar.

#SelecciónMayor Lista de convocados 🇦🇷 para los próximos encuentros ante Paraguay y Perú, correspondientes a la Fecha FIFA de Eliminatorias. pic.twitter.com/W5pReELCAK — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 5, 2023

Marco Pellegrino, lo ricordiamo, già prima di arrivare al Diavolo era stato messo nel mirino della selezione argentina, come ha raccontato lui stesso in un’intervista. In questa il difensore ha parlato di una telefonata di Javier Mascherano, che gli prospettava già l’ipotesi di una chiamata in Nazionale maggiore. Chiamata che è arrivata proprio adesso.