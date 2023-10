Milan, contatti con l’agente: colpo possibile a gennaio

Il club rossonero ha già individuato l’obiettivo principe per il mercato di gennaio: ritorno di fiamma per Furlani e Pioli

Facciamo un salto indietro, agli ultimi giorni dello scorso calciomercato estivo. Dopo aver abbandonato la complicatissima pista che portava a Folarin Balogun, l’attaccante americano di proprietà dell’Arsenal conteso per buona parte dell’estate anche dall’Inter, e aver capito che il Chelsea non aveva alcuna intenzione di svendere Broja, la dirigenza rossonera ha puntato tutto su Mehdi Taremi, l’attaccante iraniano del Porto individuato come perfetto vice Giroud.

La trattativa ebbe un’accelerata decisiva negli ultimi due giorni di mercato, a causa della praticamente imminente chiusura della finestra di scambi. L’accordo con il club lusitano era stato trovato sulal base di 18 milioni più 2 di bonus: un investimento non da poco, considerando che il calciatore aveva (ed ha) il contratto in scadenza a giugno del 2024.

Con le varie agenzie di stampa che avevano ormai dato per fatto l’affare, ecco il colpo di scena. Non certo il primo in un calciomercato estivo denso di sorprese. Col giocatore che aveva manifestato a chiare lettere la sua volontà di trasferirsi a Milano, l’ingaggio dell’asiatico saltò per motivi legati a problemi manifestati dagli agenti dell’attaccante in fase di chiusura.

Lo stesso Taremi, indispettito non poco dall’esito della vicenda, accusò i suoi procuratori per speigare l’incredibile epilogo della vicenda. Il Milan, rimasto col cerino in mano, ripiegò alfine su Luka Jovic, ma la sensazione è che la casella di vice Giroud non sia ancora stata riempita a dovere. In vista della riapertur degli scambi, a gennaio, l’Ad Furlani ha già in mente una strategia precisa.

Ritorno di fiamma, Furlani insiste per il bomber

Come riportato dal Corriere dello Sport, il club rossonero non avrebbe mai messo la parola ‘fine’ all’idea di portare Taremi a Milano. Anche se con qualche mese di ritardo. L’ad Furlani ha tutta l’intenzione di bussare nuovamente alle porte dl club lusitiano, sfruttando la particolare e perdurante condizione contrattuale del bomber. Il Porto rischia di essere messo all’angolo, se già non lo è . O cede Taremi a gennaio, o lo perde a parametro zero da febbraio.

Stefano Pioli, che avrebbe già capito di non poter fare troppo affdamento su Luka Jovic – deludente il serbo nella sua prima uscita da titolare a Marassi – ha già dato il suo benestare all’operazione. L’assalto a Taremi atto secondo, in vista di un arrivo dell’iraniano per la seconda parte della stagione, è già in atto. Male che dovesse andare, il Milan porrà le basi per prenderselo a luglio. A costo zero. Comunque un grade affare.