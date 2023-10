Milan, Gerry Cardinale riceverà il premio “Leonardo da Vinci” in Finanza

Gerry Cardinale, fondatore di RedBird Capital nonché proprietario del Milan, riceverà un premio a Washington

Periodo di grandi soddisfazioni per Gerry Cardinale, il proprietario del club rossonero che ha fatto sentire la sua voce – evento non del tutto scontato – dopo l’eroica vittoria della sua squadra in quel di Marassi. I tre punti, tra l’altro, avevano già garantito al Milan il primato solitario in classifica senza bisogno di attendere le gare della domenica. Dalle quali sono comuque arrivate delle buone notizie, visto che il Napoli Campione d’Italia, perdendo in casa contro la Fiorentina, è scivolato a meno 7 dal Diavolo.

Se Cardinale può gongolare per l’ottimo momento della sua creatura calcistica, altrettanto può fare per dei meriti personali nell’esercizio della sua attività da imprenditore di successo. RedBird Capital è infatti una società di investimento privata focalizzata sugli investimenti. Nonché sulla creazione di società ad alta crescita nei settori dello sport, dei media e dell’intrattenimento e dei servizi finanziari.

RedBird gestisce circa 10 miliardi di dollari di capitale per conto di un gruppo selezionato di investitori istituzionali e family office blue-chip. Con un portafoglio di investimenti che comprende molti degli imprenditori, proprietà e marchi più iconici al mondo nei settori dello sport, dei media e dell’intrattenimento.

Il riconoscimento dell’attività svolta non poteva che tradursi in un premio, come riportato da un comunicato ufficiale della National Italian American Foundation (NIAF).

Gerry Cardinale, arriva il premio dalla Niaf

“La National Italian American Foundation (NIAF) è orgogliosa di annunciare che Gerry Cardinale, leader nel settore finanziario, riceverà il Premio Leonardo da Vinci in Finanza al Gala del 48° anniversario della NIAF il 14 ottobre 2023, a Washington, DC presso l’Omni Shoreham Hotel. Il premio sarà consegnato da Jimmy Pitaro, presidente di ESPN e Sports Content presso The Walt Disney Company“, si legge nella nota istituzionale.

Nel medesimo comunicato si sottolinea anche come Cardinale sia definito “generoso filantropo che sostiene l’istruzione, l’assistenza sanitaria, le arti e le cause di conservazione. Fa parte del Consiglio di Amministrazione del Mount Sinai Health System a New York City. E guida uno dei comitati di selezione multi-stato che assegnano ogni anno le borse di studio Rhodes“.

“Siamo entusiasti di assegnare a Gerry Cardinale il Premio Leonardo da Vinci per la Finanza“, ha affermato il presidente della NIAF Robert Allegrini. “Il suo senso degli investimenti, la leadership aziendale e la filantropia esemplificano i valori che celebriamo nella comunità italoamericana“, si legge ancora.