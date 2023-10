Milan, Scaroni: “Scudetto? L’obiettivo numero 1 è essere sempre in Champions”

Scaroni ha parlato di Giroud portiere a Genova, degli obiettivi del Milan e del prossimo derby contro l’Inter.

Il Milan ha iniziato bene la stagione, soprattutto in campionato, dove occupa la prima posizione della classifica con 21 punti conquistati in 8 giornate. Tolto lo scivolone nel derby, le ha vinte tutte. Ad avere un po’ deluso è la partenza in Champions League, con due pareggi contro Newcastle United e Borussia Dortmund.

Sabato i rossoneri hanno sconfitto il Genoa a Marassi e la partita è terminata con Olivier Giroud in porta al posto di Mike Maignan, espulso. Paolo Scaroni, intervistato da Sky Sport, ha così commentato l’accaduto: “Una cosa fantastica, ha parato per davvero. Secondo me è stata la dimostrazione di uno spirito di squadra che mi è piaciuto tanto. Quando si crea quello spirito, niente è impossibile“.

Milan in Champions e riscatto contro l’Inter: parla Scaroni

Successivamente il presidente del Milan ha parlato degli obiettivi del club: “Io ho in mente che il Milan deve essere sempre in Champions League. Basta, altri obiettivi non ne ho. Mi piacerebbe moltissimo vincere lo Scudetto, ma non è l’obiettivo numero 1. Siamo un grande club mondiale, dobbiamo essere in Champions perché vogliamo che i nostri tifosi nel mondo ci vedano. Da questo punto di vista essere primi è un passo verso tale direzione. Partite come quella di sabato mettono a repentaglio le mie coronarie, per il resto abbiamo fatto delle buone partite in questo periodo“.

Scaroni già in passato era stato chiaro sulla necessità di essere in Champions League per tanti motivi. Serve per ragioni economiche e non solo. Non si può fallire questo obiettivo e finora la squadra di Stefano Pioli si è messa in una buona posizione.

L’obiettivo è continuare a rimanere ai vertici della classifica. Il derby perso 5-1 è qualcosa di superato e Scaroni ne ha parlato così: “C’è il ritorno, ci sarà Milan-Inter e ci andrò perché non è in trasferta. Non sono andato a Inter-Milan perché era trasferta, ma andrò al ritorno e sono sicuro che faremo bene“.