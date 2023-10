Milanello si svuota: 14 convocati dalle Nazionali, la lista completa

La seconda sosta per le nazionali porterà via dal Milan numerosi calciatori. Ecco la lista dei partenti e tutti i loro impegni settimanali.

Il Milan ha chiuso questo mini-ciclo di partite ravvicinate con una vittoria importantissima sul campo del Genoa. Ieri sera la squadra guidata da Stefano Pioli ha trovato tre punti grazie al gol vincente di Pulisic e ad un finale di match al cardiopalma.

Ora scattano due settimane di stop, vista la seconda sosta per le nazionali della stagione. Il Milan la affronterà da capolista solitario in Serie A, visti i 21 punti conquistati contro i 19 dei rivali dell’Inter. La ripresa è prevista invece per domenica 22 ottobre contro la Juventus, nel posticipo della 9.a giornata.

In questi giorni il centro sportivo di Milanello si svuoterà quasi totalmente. Infatti sono ben 14 i calciatori del Milan che risponderanno alle rispettive chiamate delle selezioni nazionali, impegnate tra qualificazioni a Euro 2024 ed al successivo Mondiale 2026.

Da Rafa Leao a Musah: tutti i convocati del Milan con le nazionali

Nessun italiano del Milan è stato convocato dal c.t. Luciano Spalletti per le prossime due gare europee dell’Italia. Ma nonostante ciò sono tanti gli stranieri della rosa di Pioli a partire ed a rispondere alle convocazioni.

Ben tre i francesi che Didier Deschamps ha voluto con sé per le gare contro Olanda e Scozia: Mike Maignan, Theo Hernandez e Olivier Giroud continuano a far parte della nazionale vice-campione del mondo, presenze fisse che sicuramente fanno piacere a Milanello, senza dimenticare però la preoccupazione per gli eventuali infortuni.

Fikayo Tomori fa parte dei convocati dell’Inghilterra, che affronterà prima l’Australia in amichevole, poi l’Italia nelle qualificazioni europee, precisamente martedì 17 ottobre a Wembley. Doppio appuntamento anche per Rafael Leao, sempre più leader del suo Portogallo e atteso dai match contro Slovacchia e Bosnia.

In Europa convocati anche lo svizzero Noah Okafor, l’olandese Tijjani Reijnders, il tedesco Malick Thiaw (per lui doppia amichevole) ed il danese Simon Kjaer. Fa parte dei convocati con la Bosnia-Herzegovina pure Rade Krunic, ma il Milan sta sperando che il mediano attualmente infortunato non risponda alla chiamata.

Samuel Chukwueze volerà in Nigeria per il doppio impegno con la nazionale africana. A sorpresa il giovane Marco Pellegrino è stato inserito da Scaloni nella lista dell’Argentina che affronterà le qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2026. Infine gli ultimi a tornare saranno gli statunitensi Yunus Musah e Christian Pulisic: i due voleranno a Milanello solo dopo la sfida al Ghana di mercoledì notte.