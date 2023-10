Reijnders in tribuna per PEC Zwolle-Feyenoord: il motivo

Il forte centrocampista del Milan si è concesso un giorno in patria per assistere ad un match: ecco la spiegazione

Un acquisto azzeccato. 19 milioni spesi davvero bene. Il primo bilancio di Tijjani Reijnders dopo 8 gare di campionato e 2 di Champions League con la maglia del Milan non può che essere positivo. Derby a parte, un match sbagliato da tutta la squadra, unica sconfitta di un percorso che altrimenti sarebbe stato netto in Serie A, il 25enne centrocampista olandese ha fatto vedere di che pasta sia fatto.

Corsa ma soprattutto piedi e tanto cervello. Il club rossonero ha davvero pescato un coniglio dal cilindro niente male. Schierato titolare nel 100% delle occasioni se si eccettua la sfida casalinga contro il Newcastle in Champions, Reijnders, pur non avendo esattamente le stesse caratteristiche di Bennacer, non sta assolutamente facendo rimpiangere il franco-algerino.

Approfittando del giorno di riposo concesso da Pioli alla truppa rossonera – il Milan è già certo di affacciarsi alla sosta da capoclassifica solitario – il calciatore è tornato nella sua città natale, a Zwolle, per assistere ad un match di Eredivisie. Il motivo è presto spiegato.

Reijnders torna a casa: visita lampo allo stadio

Ormai nulla sfugge all’attento occhio dei social. Approfittando del match tra i PEC Zwolle e i campioni in carica del Feyenoord, il centrocampista rossonero si è fatto vedere in tribuna per assistere da vicino alle gesta del fratello, Eliano, che gioca nella squadra di casa. Classe 2000, valore di mercato pari a 400mila euro, l’attaccante non è certo in possesso della classe del consanguineo, sebbene faccia parte a pieno titolo di un club della massima divisione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 433 NL (@433nl)

Eccolo, Tijjani, mentre segue con attenzione, e anche con la dovuta preoccupazione considerando la forza dell’avversario, il match contro il Feyenoord. Lo sguardo tradisce un po’ di disappunto per quello che stava accadendo sul terreno di gioco. L’undici di Rotterdam non ha infatti trovato particolari problemi ad imporsi 0-2 con un gol per tempo, grazie alla doppietta di Santiago Gimenez.

Chissà cosa avranno pensato i tifosi locali vedendo il forte centrocampista del Milan assiepato in tribuna in abiti borghesi. Reijnders avrebbe fatto davvero comodo alla modesta formazione olandese, che naviga in acque non troppo tranquille soprattutto dopo la sconfitta maturata contro i più quotati avversari.