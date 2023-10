Ribaltone Napoli: Rudi Garcia a rischio esonero, i dettagli

Sono in corso delle valutazioni sul futuro dell’allenatore francese dopo un inizio non esaltante: a breve anche la sfida con il Milan

La Serie A, come tutti gli altri campionati, si ferma in queste due settimane per la consueta sosta delle nazionali. Arriva dunque una pausa doverosa dopo le prime otto giornate, che porta inevitabilmente i club a fare un primo bilancio.

C’è chi è andato oltre le aspettative al momento, ma c’è anche chi ha deluso, e le squadre che non hanno reso come si ipotizzava va annoverato sicuramente il Napoli. Il club partenopeo partiva con la pressione di essere campione d’Italia e ha perso un condottiero come Luciano Spalletti, ma comunque le attese per questo nuovo inizio con Rudi Garcia erano decisamente più alte. I campani al momento sono quinti con 14 punti, fuori dalla zona Champions League.

Dopo un inizio complicato, i buoni risultati delle ultime settimane facevano pensare a una squadra in ripresa, ma la sconfitta di ieri contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano ha dimostrato che le problematiche non sono ancora state risolte. Le lacune difensive sono evidenti e i 9 gol subiti sono davvero troppe, senza considerare che sono già arrivate tre sconfitte in casa, se si considera anche quella contro il Real Madrid, eguagliando già quelle dell’anno scorso.

Si valuta il futuro del tecnico francese

Inevitabile che sul banco degli imputati ci sia Rudi Garcia, che al momento non ha trovato la quadra. Il tecnico francese non sembra neanche esser riuscito a gestire al meglio il gruppo, come dimostrano le reazioni ai cambi di alcuni calciatori.

Per questi motivi la posizione dell’ex allenatore di Roma, Marsiglia e Lione è già in bilico. Massimo Ugolini a Sky Sport riferisce che c’è stato un incontro fra il presidente Aurelio De Laurentiis, la dirigenza e l’allenatore. Tra i dirigenti presenti all’incontro Antonio Sinicropi, Mauro Meluso e Maurizio Micheli. Da quanto emerge non sembra che si procederà con l’esonero immediato, anche se la posizione di Garcia al momento traballa.

Potrebbero dunque essere fondamentali per il tecnico le prossime partite. Il suo Napoli sarà impegnato alla ripresa al Bentegodi contro il Verona, dopodiché ospiterà il Milan al Maradona il 29 ottobre, a cavallo delle due importanti sfide di Champions League contro l’Union Berlino, fondamentali per la qualificazione nel girone.