Sousa a rischio esonero: un ex Milan al suo posto

Il club campano valuta di congedare il tecnico portoghese pensa a un ex calciatore e allenatore rossonero per sostituirlo

I campionati si fermano e dopo le prime otto giornate in Serie A è già tempo di primi bilanci per tutte le squadre. Alcune formazioni stanno avendo un rendimento molto al di sotto delle aspettative e le società stanno inevitabilmente facendo delle riflessioni.

Tra le squadre da cui ci si attendeva sicuramente qualcosa in più c’è la Salernitana, che ha raccolto fin qui soltanto 3 punti e che è al penultimo posto in classifica, davanti solamente al Cagliari, unica squadra che ha fatto peggio dei campani. La formazione granata è reduce da tre pesanti sconfitte contro Empoli, Inter e Monza, nelle quali non ha segnato neanche un gol ed è arrivata persino ad avere la peggior difesa.

I risultati non coincidono effettivamente con il valore complessivo della rosa, che può comunque vantare diversi interpreti di qualità e una serie importante di ricambi. C’è però da dire che il reparto difensivo sta andando davvero male e complica tutto quanto. A questo punto si è reso inevitabile che il presidente Iervolino faccia delle riflessioni sul tecnico Paulo Sousa, che non sta facendo bene come l’anno scorso, quando aveva preso la guida del club al posto di Davide Nicola.

Inzaghi la prima idea per il post Sousa

Le riflessioni sul futuro del tecnico portoghese sono in corso da domenica pomeriggio, quindi da dopo il pesante 3-0 subito contro il Monza. La situazione è in divenire e nulla è stato deciso, ma le possibilità di un esonero sono concrete.

Nel caso in cui la Salernitana congedasse Paulo Sousa, il candidato principale a prendere le redini della squadra è un ex Milan, ovvero Filippo Inzaghi. L’ex centravanti e allenatore dei rossoneri sarebbe infatti, secondo quanto racconta Gianluca Di Marzio, in pole per salire sulla panchina della formazione granata. Per Superpippo sarebbe un ritorno in Serie A dopo tre anni, quando era al Benevento, dopodiché ha allenato Brescia e Reggina in Serie B.

Inzaghi, come spiega sempre Di Marzio, al momento è la prima ipotesi dei granata, ma non è l’unica. Sul taccuino di Iervolino ci sono infatti altri tre tecnici. Dopo il no di Igor Tudor, resisto anche le candidature di Andrea Stramaccioni, che da qualche mese svolge il ruolo di commentatore, di Giuseppe Iachini e di Valdimir Petkovic. Su nessuno di questi per ora c’è una spinta definitiva. La Salernitana ha valutando anche altri profili come Cannavaro, De Rossi, Mazzarri e Gotti.