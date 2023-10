Vittoria e primato, Cardinale esulta per il suo Milan: “Orgoglioso della grinta dimostrata”

Gerry Cardinale è soddisfatto della prima parte di stagione del suo Milan. Il ko contro l’Inter di un mese fa è ormai davvero alle spalle

Le polemiche sul gol di Christian Pulisic e l’espulsione di Mike Maignan non potranno cancella quanto di buono fatto da Milan. La squadra di Stefano Pioli è rinata dalle proprie ceneri dopo il pesantissimo ko nel derby.

Il mister e il suo staff sono stati così bravissimi a ricompattare il gruppo, conquistando quattro vittorie in campionato e due pareggi, che lasciano l’amaro in bocca, in Champions League.

Ora il Milan è lì al primo posto in classifica in Serie A e guarda tutti dall’alto verso il basso. La partita del Marassi, entrata nella storia per gli interventi decisivi tra i pali di Olivier Giroud, permetterà al Milan di godersi la vetta per qualche giorno, senza pressioni, senza critiche.

Dietro all’ottimo momento del Diavolo c’è certamente il grande lavoro estivo. Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada hanno condotto un grande mercato, che ha dato fin da subito i suoi frutti. Gerry Cardinale non può che essere soddisfatto dei suoi uomini e della sua squadra: “La stagione è ancora all’inizio e i ragazzi continuano a consolidarsi come squadra – ammette a La Gazzetta dello Sport il numero uno di RedBird -. Sono però orgoglioso del carattere e della grinta che hanno dimostrato a Genova in campo. Questo è ciò di cui alla fine sono fatti i campioni”.

Milan, anche in campo parla americano

Gerry Cardinale non può che essere soddisfatto del suo Milan, dentro e fuori dal campo. Il Diavolo è in testa alla classifica e i bilanci, mai come in questo momento, sono in ordine. E poi c’è la questione stadio, con il Milan che ha finalmente trovato una soluzione.

Il numero uno di RedBird sta facendo crescere il Diavolo e lo sta facendo attraverso le proprie idee. Anche in campo il Milan parla sempre più americano. Con Sergino Dest, lo scorso anno, non andò per nulla bene, e in estate si è deciso di acquistare il giocatore migliore della nazionale a stelle e strisce, quel Christian Pulisic che dalla prima partita ha iniziato a fare la differenza. In America non si parla d’altro. Ma anche Yunus Musah sta facendo bene: l’ex Villarreal è ormai uno dei titolarissimi di questo Milan