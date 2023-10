“Chi vincerà lo Scudetto?”, Guardiola spiazza tutti: risposta clamorosa

Guardiola ha indicato il nome della squadra della Serie A che vorrebbe vedere campione d’Italia: non cita una delle big.

Vedremo un giorno Pep Guardiola in Italia come allenatore? Dopo averlo visto da giocatore con le maglie di Brescia e Roma, sarebbe interessante vederlo anche alla guida di una squadra della Serie A.

Qualche anno fa il suo nome era stato accostato alla Juventus, ma ha smentito tutto in occasione dell’evento ‘Dialoghi sul talento’ realizzato al Palazzetto dello Sport di Cuneo dalla Fondazione CRC in collaborazione con Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport Onlus, Fondazione Guardiola Sala e con il supporto di Collisioni: “No, la Juventus non mi ha mai cercato“.

Guardiola risponde sulla vincente della Serie A

A Guardiola sono state chieste diverse cose e tra queste anche il nome della squadra che secondo lui vincerà lo Scudetto: “Mi auguro il Sassuolo“. Il tecnico del Manchester City ha indicato neroverdi di Alessio Dionisi, che apprezza per il gioco espresso sul campo. Molto difficile pensare di vederli trionfare, però possono disputare una buona stagione.

Il Sassuolo è arrivato tredicesimo nella scorsa Serie A e in questo avvio di stagione ha conquistato 10 punti in 8 giornate, occupa il dodicesimo posto nella classifica. Nell’ultimo mercato ha perso giocatori importanti come Davide Frattesi (finito all’Inter) e Maxime Lopez (Fiorentina), ma ha fatto anche diverse operazioni in entrata per cercare di rafforzarsi.

Il Sassuolo è stato allenato anche da Roberto De Zerbi, un tecnico che Guardiola apprezza molto. Ha già previsto per lui un grande futuro. Ora sta facendo bene al Brighton, dove è approdato nella scorsa stagione per rimpiazzare Graham Potter ed è riuscito a portare la squadra in Europa. Un grande traguardo che spera di poter ripetere, pur avendo perduto diverse pedine importanti.