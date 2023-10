Dal Manchester United al Milan: nuovo difensore, occasione imperdibile

Secondo fonti inglesi, il Milan ha messo nel mirino il difensore del Manchester United. Grande occasione già per il mercato invernale. I dettagli

Il Milan non smette mai di pensare al mercato e alle prossime mosse utili a rinforzare la rosa di Stefano Pioli. Sicuramente, e lo confermano le recenti indiscrezioni, nelle prossime sessioni si penserà a coprire i buchi in difesa, e a rinforzare dunque la retroguardia rossonera, al momento incompleta. Lo dicono i fatti. Servono senza dubbio due nuovi terzini, uno destro e uno sinistro. Come è assai probabile che verrà messo a segno un colpo per la zona centrale del reparto. Simon Kjaer non da più le stesse garanzie, complice una condizioni fisica troppo precaria. Ma può essere lecito a 34 anni.

Ecco che il Milan ha cominciato a sondare il mercato. Se per il ruolo di vice Theo sono caldissime le voci che vedono il Diavolo interessato a Juan Miranda del Real Betis, per il reparto centrale viene fuori un nuovo nome, importante e d’esperienza. Si tratta di un difensore del Manchester United in scadenza di contratto. A riportare l’indiscrezione è il SUN inglese, che sottolinea che oltre al Milan c’è un’altra italiana sulle tracce del giocatore. Tutti i dettagli di seguito.

Milan, nuovo difensore ad un prezzo low cost

Secondo il SUN inglese, il Milan ha messo nel mirino Victor Lindelof del Manchester United per rinforzare il suo reparto. Parliamo di un profilo esperto, che però è finito ai margini negli ultimi anni a Manchester. Il motivo va ritrovato nello scellerato mercato portato avanti dal club inglese, che con poca cognizione ha acquistato giocatori su giocatori ma senza un progetto ben definito. E i risultati della squadra ne sono una dimostrazione. Lindelof è tornato però protagonista in questo avvio di stagione, complici i numerosissimi infortuni in difesa per lo United.

Ma il fatto cruciale è che il contratto di Lindelof è a otto mesi dalla sua scadenza. Chiaramente, ciò lo rende molto più appetibile sul mercato, e lo sa bene il Milan, il quale sta pensando di tentare l’affondo per il difensore svedese. Ma non solo i rossoneri. Il SUN sottolinea che c’è anche la Juventus sulle sue tracce. Lo United, però, non vuole segnare ulteriori perdite, e per questo ha deciso di esercitare la clausola presente nell’accordo con lo svedese, che prevede il rinnovo automatico per un altro anno, e dunque sino a giugno 2025. Ciò permettere ai Red Devils di assicurarsi una modica cifra, simile ai 15 milioni di sterline, nel caso in cui Victor dovesse lasciare Manchester a gennaio o giugno. Si tratta di circa 17 milioni di euro.

Un’occasione di mercato notevole per il Milan, ma ci sarà da fare i conti con la concorrenza. Ricordiamo che Lindelof è stato acquistato dal Benfica nel 2017, quando Josè Mourinho sedeva nella panchina dello United, per 35 milioni di euro. Oggi, a 29 anni, sembra pronto per una nuova esperienza.