Genoa-Milan, l’errore più grave di Piccinini non è il gol di Pulisic: rossoneri penalizzati

L’ex arbitro, che collabora con DAZN nell’analisi dei casi da moviola, è netto nel suo giudizio sugli errori di Piccinini a Marassi

Non si placano le polemiche su Genoa–Milan, partita decisa da un episodio dubbio: il gol di Christian Pulisic, forse viziato da un tocco di mano nel controllo. Luca Marelli, ex arbitro e moviolista di DAZN, già nel post match aveva spiegato che, in termini di regolamento e di protocollo VAR, l’arbitro Piccinini non ha fatto errori. E lo ha ribadito, in diretta su TV Play., con altre importanti affermazioni.

Dopo aver già annunciato che la squalifica di Mike Maignan non avrebbe potuto essere superiore ad una giornata – come poi il Giudice Sportivo ha confermato coi verdetti ufficiali – l’ex fischietto ha posto l’accento sul vero errore di Marco Piccinini nella sua discussa direzione di gara in quel di Marassi. E, con buona pace di molti – fra cui anche noti opinionisti e giornalisti televisivi -, è stato in sfavore dei rossoneri.

Marelli svela: “Ecco il più grave errore di Piccinini”

Per quanto riguarda il gol di Pulisic, Marelli ribadisce: “Per me l’ha presa di mano. Ma quando non ci sono immagini che possono togliere ogni dubbio è difficile che il direttore di gara chieda l’intervento dell’On-field review”, ha spiegato ancora.

Ma poi si arriva al nodo cruciale: l’errore più grave dell’arbitro. E no, non è il gol di Pulisic: “A livello arbitrale ritengo che l’errore più grave sia stato fermare l’azione del Milan per dare il cartellino rosso al portiere del Genoa Martinez. Quella era una chiara occasione da rete visto che Leao era da solo contro il difensore avversario, con Pulisic che stava arrivando a supporto per creare una superiorità numerica“, ha chiosato Marelli. Il quale ha poi fatto un’aggiunta assolutamente non trascurabile: “Se sia stato questo, a livello ‘giornalistico’, l’errore più grave, questo me lo dovete dire voi“.

Quanto spiegato da Marelli è molto semplice e rappresenta la realtà dei fatti. Il gol di Pulisic è probabilmente viziato da un tocco di braccio, ma non c’è nessuna immagine a disposizione del VAR che chiarisca in maniera netta che l’abbia toccata davvero. Ecco perché non è potuto intervenire ed è rimasta quindi la decisione del campo dell’arbitro. Invece, nel caso dell’espulsione di Martinez, l’errore è davvero grave, anche perché, come sottolineato anche dallo stesso Marelli, il fischio dell’arbitro arriva poco dopo il fallo del portiere, quindi solo dopo che Leao è entrato in possesso del pallone. Inspiegabile.