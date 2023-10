Gol Pulisic, Cassano attacca: “Scandaloso, VAR in malafede”

Cassano si è espresso in maniera pesante in merito al gol convalidato a Pulisic in occasione di Genoa-Milan.

La partita di sabato a Marassi è stata decisa da una rete che ha scatenato molte polemiche. Non sono in pochi a ritenere che andasse annullata, perché Christian Pulisic si sarebbe aiutato con il braccio nel controllare il pallone prima di calciarlo verso la porta.

Come spiegato dal designatore arbitri Gianluca Rocchi, il gol è stato convalidato perché nessuna immagine in sala VAR ha chiarito con certezza che l’ex Chelsea avesse commesso una irregolarità. Un principio simile a quello adottato quando Destiny Udogie segnò di mano in un Milan-Udinese del febbraio 2022. Mancava un’immagine nitida del tocco e di conseguenza il gol non venne annullato.

Gol Pulisic, Cassano scatenato

Tra coloro che si sono espressi in maniera critica su quanto successo in Genoa-Milan c’è Antonio Cassano, che alla Bobo TV ha parlato così: “Era fallo di mano netto, ma in Italia va tutto al contrario. L’arbitro non ha colpe, ma il VAR? Il fallo di mano era clamoroso, hanno mille immagini, perché ogni volta succede contro le big? Dove è scritto che il Genoa che fa una grande partita non debba portare a casa punti? Una merdata, io parlo di malafede del VAR. Le telecamere ci sono e quella è mano, è scandaloso. Se il VAR fa così va abolito, se c’è gente perbene può aiutare sennò no“.

Cassano pensa che in sala VAR non ci sia stata buona fede, sarebbe stata una decisione presa con un approccio totalmente sbagliato e andando a danneggiare non casualmente una “piccola” ai danni di una “grande”. Parole molto pesanti quelle dell’ex calciatore, abituato a esprimersi così.

Tra l’altro il Milan in questi anni non è stato esattamente favorito dagli arbitri. Ci sono stati diversi episodi che hanno visto i rossoneri danneggiati. Adesso le polemiche sul gol di Pulisic andranno avanti ancora per qualche giorno, soprattutto considerando che c’è la pausa nazionali, ma speriamo che si torni a parlare di calcio con meno “veleno”.