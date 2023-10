Annuncio shock: addio al calcio a 32 anni

Il talento belga, Eden Hazard, lascia il mondo del calcio giocato. Il 32enne de La Louvière ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo

Eden Hazard lascia il calcio. Il talento belga, che in estate aveva risolto il contratto con il Real Madrid, ha deciso di dire basta e di appendere gli scarpini al chiodo.

Una decisione inattesa e comunicata dallo stesso ex calciatore attraverso la propria pagina Instagram, con un lungo messaggio “Devi saper ascoltare e dire fermati al momento giusto. Dopo 16 anni e oltre 700 partite giocate, ho deciso di chiudere la mia carriera calcistica professionistica. Ho realizzato il mio sogno, giocare e divertirmi sui campi di tutta Europa e mondo. Nel corso della mia carriera ho incontrato grandi persone, dirigenti, allenatori, compagni di squadra e volevo ringraziare soprattutto i club che ho attraversato: LOSC, Chelsea e Real Madrid; e ovviamente ringraziare ancora la nazionale belga”.

Una nuova vita per Hazard

“Un ringraziamento speciale alla mia famiglia, agli amici, ai consiglieri e alle persone che mi sono state vicine nel bene e nel male – prosegue Hazard su Instagram -. Infine, un grazie enorme a voi, miei fan, che mi seguite in tutti questi anni, per il vostro incoraggiamento in ogni paese che ho giocato. È ora di godermi i miei cari e fare nuove esperienze. Ci vediamo presto fuori dal campo”.

Eden Hazard lascia, dunque, il mondo del calcio giocato dopo un’esperienza non proprio brillante con il Real Madrid. Il talento belga ha certamente vissuto i suoi anni migliori a Londra, indossando la maglia del Chelsea, ed è stato uno dei simboli della sua nazionale, ricca di talento, che però non ha vinto nulla. A soli 32 anni, così, Hazard ha deciso di dire basta.

Con il Lille, Hazard ha conquistato un campionato e una coppa di Francia. Con il Chelsea, invece, una Coppa di Lega, due Premier League, una coppa d’Inghilterra e due Europa League.

Nell’ultima sua esperienza, con la maglia del Real Madrid, anche se non proprio da protagonista, ha conquistato una Champions League, una Supercoppa Europea, Una Coppa del Mondo per Club, due Liga, due Supercoppe di Spagna e una Coppa del Re