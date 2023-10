Il Milan sfida le big: clausola alla portata, talento pazzesco

Il Milan ha messo gli occhi su un talento eccezionale che gioca in Sud America. E’ pronto a sfidare i più grandi club europei per aggiudicarselo

Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada non smettono mai di lavorare e di sondare il mercato per regalare al Milan nuovi colpi di livello. L’intenzione è quella di rendere sempre più competitiva la rosa, mantenendo il giusto mix di esperienza e gioventù per contare su un gruppo solido e completo. Non è una novità che il club rossonero sia alla ricerca di un nuovo terzino sinistro per supportare Theo Hernandez, l’assoluto titolare, e nel frattempo dare spazio e modo al giovane Bartesaghi di crescere con prudenza e pazienza.

E’ risaputo del forte interesse del Milan per Juan Miranda, esterno sinistro spagnolo in forza al Real Betis ma con contratto in scadenza nel giugno del 2024. Furlani, secondo diverse fonti, è pronto all’assalto la prossima estate per tentare il colpaccio a zero. Ma dalla Spagna arrivano ulteriori voci di mercato che danno il Diavolo in corsa per un talento formidabile che gioca in Sud America. Un 19enne di belle speranze in forza al Boca Juniors. Si chiama Valentin Barco e ha conquistato in pochissimo tempo il palcoscenico del calcio sudamericano. Gli appassionati sono già innamorati di lui, e a dimostrare tutte le sue qualità è la folta e forte concorrenza che arriva dall’Europa.

Valentin Barco, Milan in corsa: la clausola è un’occasione

Valentin Barco è un formidabile giocatore della corsia sinistra, così duttile da saper ricoprire tre ruoli. Principalmente è un terzino sinistro, ma non disdegna affatto le incursioni offensive, per questo sa adattarsi al meglio anche nel ruolo di centrocampista di sinistra e di ala sinistra. In Sud America, come accennato, sono pazzi di lui. A 19 anni già timbrato 23 presenze la scorsa stagione, in tutte le competizioni col Boca, fornendo tre assist e segnando una rete. Il fatto interessante è che il suo contratto con il Boca scadrà nel dicembre del 2024, e non sembrano esserci tracce di rinnovo. Anzi, Valentin Barco pare pronto al grande viaggio per arrivare in Europa.

Geoffrey Moncada lo ha messo nel mirino e lo sta monitorando. Ma secondo la fonte spagnola, fichajes.net, ci sono anche Manchester City, Chelsea, Brighton e Real Madrid sulle tracce del giovane Barco. Una concorrenza difficile da sfidare, ma il Milan proverà in primis a convincere il calciatore attraverso il suo progetto. Fondamentale sapere che nel contratto del classe 2004 è presente una clausola rescissoria da 10 milioni di dollari. Si potrebbe dunque tentare la mossa in anticipo per battere la concorrenza, puntando all’investimento low cost prima di dicembre del prossimo anno. Valentin Barco può diventare un nuovo top del calcio europeo, in Sud America ne sono sicuri. Il Milan proverà ad esser la dimora in cui consacrarsi.