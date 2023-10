Jack Bonaventura trascina la Fiorentina: numeri clamorosi, i milanisti tifano per lui

Giacomo Bonaventura è sempre più protagonista nella Fiorentina di Italiano e i tifosi rossoneri sono ancora pazzi di lui. La prestazione di Napoli ha infiammato i cuori dei milanisti

Non ci sono più parole per descrivere Giacomo Bonaventura, che come il vino più invecchia più diventa buono. L’ultima grande prestazione l’ha offerta al Maradona. In Napoli-Fiorentina, Jack è stato straripante. Il gol del 2-1 segnato è stato la ciliegina sulla torta di una prova degna dei più grandi calciatori. 34 anni l’ex Milan, ma ancora talento e qualità da dare al calcio e alla sua squadra. La vittoria bella e meritata contro gli azzurri di Garcia, che è valsa il terzo posto momentaneo alla Viola, porta la firma di Bonaventura. E pensare che Italiano aveva pensato di farlo riposare in occasione dell’ottava giornata. Poi, come dichiarato dall’allenatore in persona, ha capito che serviva tutto l’estro e l’intelligenza di Giacomo, e non si è affatto pentito di averlo schierato dall’inizio.

Ma non soltanto la prova di Napoli. Se guardiamo all’inizio di stagione di Bonaventura ci accorgiamo dei suoi numeri clamorosi, che lo definiscono come uno dei centrocampisti più prolifici del panorama europeo in questo momento. Il classe 1989, in undici presenze complessive, conta quattro reti e due assist. E siamo solo all’inizio di una annata lunga e ricca di impegni, dato che la Fiorentina è anche chiamata a partecipare alla Conference League. L’ottima resa di Bonaventura gli è anche valsa la convocazione di Luciano Spalletti con l’Italia. E’ un periodo magico per lui, che continua a raccogliere i consensi dei tifosi milanisti.

Bonaventura, periodo magico: i milanisti lo amano ancora

E’ chiaro che la vittoria della Fiorentina contro il Napoli ha fatto molto bene al Milan. Gli 0 punti al Maradona della squadra di Garcia hanno messo ulteriore distanza dai rossoneri, attualmente primi assoluti in vetta alla classifica. E la prestazione di Giacomo Bonaventura, ex Milan che i colori rossoneri che li ha sempre nel sangue, non ha fatto altro che fomentare la totale ammirazione che i tifosi milanisti nutrono nei suoi confronti.

A dimostrarlo sono alcuni commenti su Twitter dei sostenitori rossoneri, rivolti proprio al centrocampista. La maggioranza di questi rappresentano un inno di rimpianto per aver mandato via Jack anni fa, quando probabilmente avrebbe avuto ancora tanto da dare al Diavolo. Eccone alcuni di seguito:

Quanto rosico nel vederti così Jack.

Eri nostro, ma qualcuno ha commesso l’errore di mandarti via perché ti considerava “vecchio”, dando fiducia a Krunic.

Cosa potevi essere in questo Milan…

Manchi#Bonaventura #NapoliFiorentina pic.twitter.com/2Cqe9jCjdN — Piefano Stioli (@Comm_Diavolo) October 8, 2023

Più grande errore della storia recente della prima squadra di Milano. Questo è un vero e proprio rimpianto Milan, non Fhuram o Prattesi#Jack #Bonaventura pic.twitter.com/i3LC0QloCJ — Zuvumbo Lito (@ACReijndersiana) October 8, 2023