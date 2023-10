Mike Maignan, ufficiale la decisione sulla squalifica

Maignan, espulso contro il Genoa, è stato squalificato: il Giudice Sportivo ha comunicato quante giornate dovrà saltare.

Il Milan ha perso due giocatori per Milan-Juventus di domenica 22 ottobre. Si tratta di Mike Maignan e di Theo Hernandez.

L’ex terzino del Real Madrid era diffidato ed è stato ammonito, il Giudice Sportivo ha ufficializzato la giornata di squalifica. Invece, il portiere ha ricevuto un’espulsione diretta per il suo intervento falloso nel finale della partita a Marassi.

Milan, Maignan squalificato per una giornata

Nonostante qualcuno invocasse una squalifica di due giornate o più, il Giudice Sportivo gliene ha comminata solamente una. È stato riconosciuto che non c’era alcun tipo di volontarietà di fare male da parte di Maignan. Nella motivazione lo stop di un turno viene spiegato così: “Per essersi reso responsabile di un fallo grave di gioco“.

In maniera inopportuna anche qualche giornalista aveva dichiarato che Mike meritasse una punizione più severa. In realtà, dalle immagini si capisce chiaramente che la condotta del portiere del Milan non rientrasse nei casi di condotta violenta, caratterizzata dalla volontà di agire in quel senso. In tale fattispecie la squalifica sarebbe stata di almeno due giornate.

Contro la Juventus ci sarà Marco Sportiello in porta. L’ex Atalanta ha già sostituito il compagno di squadra in altre occasioni e si è ben comportato. Certamente avrà grande motivazione nel giocare da titolare un big match come quello contro i bianconeri.

Per quanto riguarda il sostituto di Theo Hernandez, probabilmente ci sarà Alessandro Florenzi ad agire sulla corsia mancina. Difficile che Stefano Pioli si affidi al giovanissimo Davide Bartesaghi, che comunque si è ben comportato quando è stato chiamato in causa. Salvo sorprese, ci sarà l’ex Roma titolare a San Siro.